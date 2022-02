Manila Nazzaro sbotta dopo rimprovero di Soleil/ “Non posso commentare? Sono stufa!”

Un rimprovero da parte di Soleil Sorge e Sophie Codegoni nei confronti di Manila Nazzaro ha scatenato nuovi malumori nella Casa del Grande Fratello Vip. Tutto sarebbe iniziato dopo che l’ex Miss Italia si era “azzardata” a commentare l’ennesima lite avvenuta nelle passate ore con Alessandro Basciano. Ma rientrando nella camera arancione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha accusato la Nazzaro di fare commenti non richiesti su questioni che non le appartengono. Un rimprovero che avrebbe fatto letteralmente perdere le staffe a Manila dal momento che arrivava dopo quello di Soleil.

Sophie avrebbe rimproverato a Manila il fatto di essersi lasciata andare a commenti sul fidanzato: “Con lui ci parlo io”, ha tuonato, “dovete farvi i fatti vostri perché raccontate cose dove io non c’entro niente”. Una strigliata che avrebbe fatto molto arrabbiare l’ex Miss Italia e oggi speaker la quale ha tuonato: “Sophie, perdonami però a me, alla mia età di 44 anni, che una ragazzina debba dirmi che io non posso commentare e non mi devo permettere… Me l’ha detto Soleil, ed io ho un’età e potrei insegnarvi qualcosa. Tu non c’entri niente”.

Manila Nazzaro rimproverata da Soleil Sorge: interviene anche Sophie

Soleil Sorge e Sophie Codegoni avrebbero rimproverato anche Lulù Selassié insieme a Manila Nazzaro. Lo ha svelato la principessa etiope prima dell’arrivo dell’ex tronista. “Tu ci hai detto che noi dobbiamo farci una vita, forse non è chiaro, noi non parlavamo di te ma stavamo commentando io e Lulù”.

Gli animi però si sono scaldati ulteriormente e Sophie, in presenza di Basciano, ha spiegato cosa sarebbe accaduto con Delia Duran ed Antonio prima che esplodesse la lite tra loro due: “Io sono molto seria e non ho fatto niente. Non facevo niente. Giochiamo a biliardo e Delia mi fa ‘scommettiamo qualcosa?’, ed io: ‘Scommettiamo che se io vinco tu baci Antonio’? Solo questo”. Prima di lasciare la stanza, Manila ha vuotato il sacco svelando il rimprovero fatto precedentemente da Soleil: “Tu non c’entri niente… te l’ho detto subito! Mi dà fastidio questa roba di Delia ma l’ho detto anche a lei. Soleil viene da me e mi dice che non devo commentare, ma che mi mettete i mutismo? Ma io sono stufa. Non lo accetto! Io una vita ce l’ho tesoro mio…”.

