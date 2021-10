Manila Nazzaro/ “Scarica” Raffaella Fico e si schiera con Soleil, la strategia premierà?

Manila Nazzaro è al al centro di grosse polemiche all’interno e al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip 2021 per cambiamenti di strategie e alleanze. Tutto parte dalla nomination dell’ex Miss Italia, che ha scelto Raffaella Fico nella puntata scorsa del programma. Apriti cielo: il sangue partenopeo e caliente di Raffaella ha prevalso e l’ha spinta ad attaccare Manila. Lo scontro è stato davvero focoso, anche perché tra le due, nelle prime settimane, c’era un evidente amicizia che si è corrosa giorno dopo giorno. Il conduttore del programma Alfonso Signorini, durante la diretta dell’undicesima puntata, ha concesso a Manila e Raffaella un incontro privato per chiarirsi, ma per il compagno di Manila, Lorenzo Amoruso, la conduzione del confronto è stata faziosa da parte di Alfonso Signorini.

Quest’ultimo da buon re del gossip italiano avrebbe concesso tempi diversi per fare apparire una realtà diversa da quella che effettivamente sussiste nella casa tra le due. A detta di Lorenzo Amoruso, la compagna non avrebbe avuto i giusti tempi per chiarire a Raffaella Fico la sua nomination, con colpevole orchestrazione dell’incontro da parte del conduttore.

Se nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 2021 giunto alla sesta edizione, la temperatura è bollente, non lo è meno, anzi, al di fuori della villa studio nella quale accadono le vicende del reality. Il web si è acceso per lo scontro tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico, evidenziando la presunta faziosità di Alfonso Signorini nel condurre la questione durante la diretta, un parere mediatico che ha dato forza a Lorenzo nel sostenere le sue tesi in difesa della bella consorte. Raffaella si è difesa, dopo la nomination, ricordando a Manila che in passato si erano promesse di non nominarsi sino al momento nel quale sarebbero state alle strette, ma Manila, portando le sue motivazioni, ha rotto questa sorta di patto che non è piaciuto affatto alla concorrente napoletana.

Di mezzo c’è anche Soleil Sorge, perché in una precedente discussione Raffaella Fico avrebbe chiesto a Manila Nazzaro di nominare l’influencer, voce smentita dalla Fico che ha rivendicato la sua coerenza e accusato Manila di non esserlo, visto che avrebbe detto “peste e corna” di Soleil. Solo scintille prima di un incendio? Lo capiremo meglio nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021.



