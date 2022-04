Manila Nazzaro ‘scaricata’ da Soleil Sorge?/ “Una delusione, non ci sentiamo più”

Manila Nazzaro si racconta dopo il Grande fratello vip: le delusioni provate con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Può dirsi una tra i concorrenti del Grande fratello vip 6 più discussi e, a quasi un mese di stanza dal termine del reality (andato in onda per l’ultima puntata il 14 marzo 2022 su Canale 5, con il trionfo di Jessica Sélassié) , Manila Nazzaro torna a raccontarsi, senza risparmiarsi delle dichiarazioni al veleno su alcune ex coinquiline nella Casa. L’occasione che l’ex Miss Italia ha per parlare ai telespettatori del Grande fratello vip e non è un’intervista esclusiva concessa a Superguida tv, dove in particolare Manila Nazzaro fa sapere di non avere più alcun tipo di contatto con Soleil Sorge per divergenze caratteriali, per poi rimarcare la delusione provata rispetto ad alcune frecciatine sul suo conto che si sono scambiate le ex coinquiline Soleil e Katia Ricciarelli.

Nell’intervento, quindi, fa riferimento ai dei filmati circolati nel web, che vedono protagoniste Soleil e Katia: “Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli“.

Il rapporto tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, che nella Casa più spiata d’Italia era apparso compromesso nell’ultima fase del reality, può dirsi quindi giunto al capolinea.

Manila Nazzaro e l’amicizia con Miriana Trevisan oltre il Grande fratello vip 6

Parlando di Soleil Sorge, l’ex Grande fratello vip, poi, non nasconde di non avere più alcun contatto con la modella italo-americana, nonostante tra loro si sia creato un rapporto di amicizia tra le mura della Casa, poi interrotto all’ingresso nel reality di Delia Duran: “Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia Duran (la promessa sposa di Alex Belli, che insieme a Soleil sono stati protagonisti di un triangolo amoroso al reality). Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra”. E ancora, poi su Soleil: “Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci”. Che quindi sia chiusa anche l’amicizia tra Soleil e Manila?

Nell’intervista rilasciata dopo il Grande fratello vip, infine, Manila Nazzaro rende noto di aver consolidato l’amicizia con Miriana Trevisan, venutasi a creare proprio tra le mura del gioco dei vipponi. “Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto”, fa sapere l’ex Miss Italia.











