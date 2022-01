Manila Nazzaro scontro con Kabir Bedi “Non ce la faccio più”/ Rapporto con Soleil compresso a causa di Delia?

Manila Nazzaro, vicinanza a Katia Ricciarelli “dannosa”?

La partecipazione di Manila Nazzaro al “Grande Fratello Vip” era stata accolta con favore da molti telespettatori, specialmente da chi ne aveva apprezzato la genuinità e la trasparenza a “Temptation Island“. E invece, a distanza di quattro mesi dall’inizio del reality, sono in tanti a non apprezzarla come un tempo, soprattutto a causa del sodalizio che l’ex Miss Italia ha stretto con Katia Ricciarelli. La cantante, infatti, è stata accusata da molti per il suo atteggiamento spesso poco rispettoso e per alcune espressioni non così positive nei confronti degli altri atteggiamenti, ma questo modo di agire sta provocando non poche critiche anche alle sue “sodali” (tra loro c’è anche Soleil Sorge).

Stare dentro la Casa così a lungo può però inevitabilmente essere stressante e provocare reazioni istintive anche da parte di chi solitamente cerca di essere diplomatico. Ed è quello che sta accadendo anche alla compagna di Lorenzo Amoruso, che non si è rivolta in modo così benevolo a Kabir Bedi.

Manila Nazzaro e la lite con Kabir Bedi: i telespettatori non gradiscono

Le ultime nomination al “GF Vip” hanno messo in evidenza una sorta di “bullismo” nei confronti di Kabir Bedi, che fatica ad essere accettato dai concorrenti più giovani e non sempre viene coinvolto nelle discussioni. Manila Nazzaro, almeno in un primo momento, era apparsa accondiscendente con lui e lo aveva aiutato in cucina nel preparare le pietanze tipiche del suo Paese di origine, l’India, che lui solitamente è abituato a mangiare.

La situazione tra l’ex Miss Italia e “Sandokan” è però precipitata nelle ultime ore. La conduttrice è infatti sbottata, ammettendo di essere “stufa” all’idea di essere sempre lei la prima a doversi occupare delle faccende domestiche. “Qui stiamo a fare il servizio ristorazione. Io non ce la faccio“, sono state le sue parole, con un velato riferimento al suo nuovo compagno di avventura. Almeno per ora lui ha evitato scatti d’ira, ma a volte anche il più calmo potrebbe non sopportare più questo modo di fare.

Manila Nazzaro e la preoccupazione per Soleil Sorge

Nelle passate ore però, le problematiche legate a Kabir sono passate in secondo piano dal momento che Manila Nazzaro ha dovuto fare i conti con un’altra situazione nella Casa del GF Vip. L’ingresso di Delia Duran ha infatti compromesso la stabilità dell’amica Soleil Sorge, come notato anche dall’ex Miss Italia che conversando con Giacomo ha ammesso: “Con lei ho parlato tantissimo stanotte. Pensavo che la cosa giusta fosse che si parlassero e si chiedessero scusa in qualche modo”. Secondo Manila la soluzione sarebbe quella di confrontarsi con Delia, ma al tempo stesso si è mostrata preoccupata per l’amica: “Sole deve aprirsi un po’ ma non vuole parlare con nessuno. Deve capire che deve fare un passo avanti per lei come donna”.

In questo momento di profonda crisi interiore per la Sorge, secondo la Nazzaro un confronto con Delia Duran potrebbe rappresentare la soluzione definitiva al suo attuale malessere. Al tempo stesso, dialogando Soleil potrebbe dare delle risposte ad una donna che ne è uscita da moglie ferita. La soluzione ipotizzata da Manila però, potrebbe non trovare del tutto d’accordo Soleil.



