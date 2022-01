Manila Nazzaro scrive a Manuel Bortuzzo, il web furioso/ “Strumentalizzare un rapporto…”

Manila Nazzaro scrive una lettera a Manuel Bortuzzo per riallacciare i rapporti prima del suo abbandono. Il nuotatore dovrebbe lasciare a breve la casa del Grande Fratello Vip 2021 per motivi di salute e, in attesa che quel giorno arrivi, trascorre tutto il suo tempo con Lulù Selassiè che resterà nella casa per realizzare anche il desiderio di Manuel che sogna di vederla arrivare in finale. Se con Lulù il rapporto va a gonfie vele, quello con Manila Nazzaro, esattamente come quello con Katia Ricciarelli, è completamente cambiato. Manuel, come ha spiegato in diretta durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è allontanato da Katia e, conseguentemente, anche da Manila, avendo visto degli atteggiamenti che non gli sono piaciuti.

Manila piange per Manuel Bortuzzo "Tra noi un muro"/ "Gli ho scritto una lettera..."

Manila Nazzaro è convinta che Manuel si sia allontanato dopo il messaggio di Clarissa Selassiè in seguito al quale Manuel ha preso le difese della fidanzata anche di fronte ad alcune affermazioni di Katia Ricciarelli mostrate da Alfonso Signorini. Per provare a recuperare il rapporto che aveva con Bortuzzo all’inizio del reality, l’ex Miss Italia ha deciso di scrivergli una lettera.

Manila Nazzaro Vs Nathaly "Finta amica di Soleil"/ Ricciarelli: "Persona negativa!"

Il web contro Manila Nazzaro per la lettera a Manuel Bortuzzo

Come reagirà Manuel Bortuzzo alla lettera di Manila Nazzaro? La lettera sarà letta pubblicamente? In attesa di scoprirlo, i fan di Manuel e Lulù non hanno particolarmente apprezzato il gesto di Manila. In molti, infatti, sostengono che l’ex Miss Italia avrebbe dovuto scrivere la lettera in un momento più intimo e, soprattutto, non avrebbe dovuto parlarne con Soleil Sorge. “La lettera che tempo fa Manuel scrisse a Lulù, il quale contenuto lo conoscono solo loro,scegliendo di darla sotto le coperte perché loro non hanno bisogno di strumentalizzare un rapporto. La Signora Manila, invece,sente la necessita di strumentalizzare questa ‘amicizia’”, scrive una ragazza ricordando la lettera scritta da Manuel per Lulù prima di accettare il prolungamento.

Manila Nazzaro viola il regolamento del Grande Fratello Vip/ Provvedimenti in arrivo?

Altri, inoltre, sperano che gli ultimi giorni di Manuel nella casa siano tranquilli e che riesca a godersi il tempo con Lulù che resterà nella casa dove, stando a quello che ha scritto Manila nella lettera, potrà contare sul suo appoggio.

La lettera che tempo fa Manuel scrisse a Lulù,il quale contenuto lo conoscono solo loro,scegliendo di darla sotto le coperte perché loro non hanno bisogno di strumentalizzare un rapporto.

La Signora Manila,invece,sente la necessita di strumentalizzare questa “amicizia”#gfvip — Terry90 (@Terry9024) January 12, 2022

SEGNATEVI QUESTE PAROLE.

Io resterò qui accanto alla tua dolce metà le darò conforto

Manila 12/01/2022 scrive a manu. #gfvip #credicicarlocredici #luluemanuel pic.twitter.com/arvOO5TRzt — Lola Grullita 🧚‍♀️🏊‍♂️ (@LGrullita) January 12, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA