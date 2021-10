Manila Nazzaro scuse sincere a Raffaella Fico?/ “Ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli”

Pace fatta tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. La showgirl napoletana era rimasta delusa dall’amica che in puntata l’aveva nominata: “Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare”. La Fico è apparsa scossa tanto da aver dichiarato: “Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Mi avevi detto che non mi votato neanche se te lo avessi chiesto e invece guarda un po’, mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non hai fatto il suo nome?”.

Manila Nazzaro aveva poi tentato di spiegare le sue ragioni: “Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto “Raffa ti ho votata” a dimostrazione che ero in buona fede. L’ho fatto perché ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione”. La Fico però non aveva creduto a Manila decidendo di non perdonarla.

E’ arrivato poi un chiarimento tra Manila Nazzaro e Raffaella Fico. La showgrl ha ribadito di esserci rimasta male e di non aspettarsi la nomination. Ha infatti rivelato: “C’erano almeno 3 o 4 persone per le quali avresti avuto mille motivazioni. Se mi nominano Miriana o Nicola non me ne può fregare di meno, per me sono irrilevanti, è come se non ci fossero in questa casa”. Manila Nazzaro si è poi difesa sostenendo che se fosse successo a lei non avrebbe fatto tutto questo dramma. Poi ha chiesto scusa: “L’ho fatto in base a una sensazione, sbagliando”.

Manila Nazzaro si è poi sfogata con Jo Squillo esprimendo le sue perplessità per la reazione di Raffaella Fico: “Ora parla di tradimento, dice che è delusa, ma io ho visto che non vedeva l’ora…perché dovrei votare una persona che ha molta più voglia di stare qui dentro? Io ho fatto questa scelta. Ho sbagliato a interpretare Raffaella, ma non l’ho fatto con il pensiero di un tradimento. Ma di che stiamo parlando?”. Il popolo del web si è schierato dalla parte di Raffaella e sono in molti a pensare che Manila abbia perso dei punti. C’è da dire che ultimamente Raffaella Fico è stata al centro di numerose tensioni all’interno della casa. Le sue riusciranno a superare questo incidente di percorso?



