Manila Nazzaro/ “Separazione da Ciccio Cozza? Sono stata forte, ho pensato ai figli”

Manila Mazzaro, ex Miss Italia, conduttrice ed ex concorrente del Gf Vip, è stata ospite stamane del programma Storie Italiane. Per l’occasione è tornata sul suo doloroso divorzio dall’ex calciatore Francesco Cozza: “All’improvviso ho scoperto un’altra persona non solo dal punto di vista caratteriale – ha raccontato Manila Nazzaro in diretta tv – ma per il comportamento e altre cose. Il momento peggiore è stata il fatto che il mio ex aveva un figlio da un’altra donna, io l’ho saputo dopo. La separazione iniziale è stata abbastanza delicata, lui non mi aveva detto niente, ne che aveva un figlio e nemmeno un’altra relazione, il figlio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso”.

Manila Nazzaro ha comunque reagito nel migliore dei modi possibili, evitando di fare la guerra con il suo ex: “Sono stata molto forte e mi sono tranquillizzata, il mio avvocato ha fatto in modo che si arrivasse ad un incontro che comunque mi è costato e ti assicuro che in quel momento tutto vorresti fare tranne che trovare un accordo con il tuo ex, e invece in quel momento la priorità e la serenità dei bimbi ha vinto su tutto (i due hanno due figli ndr), ha vinto anche sul fatto che io non ho mai voluto rispondere ad una lettera molto forte anche a tratti diffamatoria, fatta dal mio ex, pubblicata su un noto settimanale: io l’ho fatta cadere nell’oblio nonostante fossi stata contattata dal settimanale che in cambio di soldi voleva una risposta: per la serie se si vuole ci si riesce”.

MANILA NAZZARO, GABRIELE ROSSI E FRIDA ISMOLLI SULLE SEPARAZIONI

Poi Manila Nazzaro ha proseguito: “Bisogna essere consigliati dalla persona giusta, il silenzio a volte non è oro ma è molto di più, e te ne rendi conto a lungo andare”.

In studio anche Gabriele Rossi, noto attore che ha avuto una storia d’amore con Gabriel Garko: “E stata una relazione bella e importante – ha ammesso – io son però del parere che si deve crescere insieme ma se non si cresce insieme non ci si riconosce e li uno si impanica. A volte bisogna stringere i denti, fare un bel respiro e far passare quella settimana”. Infine le parole di Frida Ismolli, la moglie di Edoardo Vianello, sulla querelle con Wilma Goich, ex compagna del cantante: “Abbiamo chiarito, siamo venute da te, ci siamo chiarite e ci siamo salutate, diciamo che è in sospeso, tra virgolette…”.

