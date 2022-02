Manila Nazzaro “Soleil mi sei mancata da morire”/ Pace fatta o tregua strategica?

Manila Nazzaro cerca di attutire le tensioni che si sono create all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con gli altri inquilini, avvicinandosi a Soleil Sorge. Dopo una settimana all’insegna degli scontri e delle incomprensioni, l’ultimo con Katia Ricciarelli, con la quale ha avuto un confronto acceso nel corso dell’ultima diretta, l’ex Miss Italia tenta di recuperare il bellissimo rapporto che si era creato tra lei e Soleil. Le due donne negli ultimi giorni sono state piuttosto distanti, ma a quanto pare è emersa la necessità da parte di Manila di fare il punto della situazione e, forse anche per uno sfogo personale, ha voluto un faccia a faccia con la modella.

Il focus del dialogo tra Manila e Soleil è stato il comportamento che i vip hanno nei confronti degli altri presenti: c’è della riconoscenza reciproca, ci sono delle lusinghe. Soleil, invece, non si sente apprezzata e soffre tanto per questo. Manila cerca di consolarla facendo un po’ il mea culpa, ma rassicurandola sul fatto che lei invece l’apprezza, così come gli altri, e che comprende il suo malessere: “Non è così”, le dice Manila, cercando di tranquillizzarla. Poi aggiunge: “Ti chiedo scusa”, e per tirarle su il morale sottolinea che, per come la pensa lei, ha in realtà trasmesso bellissime emozioni e per questo motivo non deve rimproverarsi niente.

MANILA NAZZARO A SOLEIL: “A ME HAI DATO TANTISSIMO”

Il dialogo tra Manila Nazzaro e Soleil alGrande Fratello Vip continua, con la prima che dispensa dosi di autostima all’amica: “Ti devi sentire soddisfatta”, sottolinea, ma non esita a farle notare che forse sarebbe stato meglio mettersi più in discussione. Manila ad un certo punto sposta tutto il discorso su loro due, sulla bella amicizia che si è creata tra loro: “A me hai dato tantissimo”, afferma. Parole che arrivano al centro del cuore di Soleil, la quale, assalita da un momento di debolezza, si lascia sfuggire qualche lacrima. L’influencer non rimane indifferente e ammette di essersi sentita molto sola senza di lei, svelando che sperava davvero in un loro riavvicinamento.

Le parole che si susseguono tra le due vip cominciano a essere più liberatorie e abbattono quel muro che si era innalzato tra loro al Grande Fratello Vip. “Ci siamo fatte male con le parole e con l’indifferenza”, ammette Manila Nazzaro, che poi ammette di essersi sentita in colpa per non essere rimasta accanto durante i momenti difficili in cui litigava con Alex Belli. Soleil le risponde che in effetti ci è rimasta male, perché credeva di aver trovato una vera amica in lei, cosa che invece non si è rivelata quando si è sentita attaccata. L’ex Miss Italia controbatte, asserendo che in realtà non l’ha mai lasciata e che ha sempre sperato di vedere, da parte sua, il desiderio di recuperare la loro amicizia. “Non ho mai smesso di volerti bene, ero arrabbiata, sono arrabbiata, ma mi manchi da morire”, le sussurra Manila, abbracciandola. Soleil, tra i singhiozzi, risponde: “Anche tu”. Alla fine, le due si sono dunque ritrovate e adesso non ci resta che vedere le nuove dinamiche che coinvolgeranno Manila, all’interno della Casa.



