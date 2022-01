Manila Nazzaro “Soleil Sorge mi ha stufato!”/ Lo sfogo con Delia Duran

Come era prevedibile l’ingresso in casa di Delia Duran ha sconvolto gli equilibri tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 soprattutto quello tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge. L’ex Miss Italia confidandosi con Delia ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal comportamento dell’ex amica affermando: “Sono andata quattro volte da lei, mi ha stufato adesso. La gente non la deve implorare”.

Manila Nazzaro ha ammesso come lei ci sia sempre stata per Soleil Sorge, ma di non aver ricevuto lo stesso comportamento da parte dell’influencer: “Sono stata male io e che fai? Mi giri le spalle?”, confessando come la coinquilina, secondo lei: “Si sta facendo un film da sola e questo film le piace”.

Manila Nazzaro commenta l’allontanamento di Soleil Sorge

Manila Nazzaro, confidandosi con Delia Duran ha ammesso tutta la sua delusione per il comportamento di Soleil Sorge all’interno della casa, ma ha anche dichiarato di non avere troppi rimorsi: “Ci sono persone che mi vogliono bene qui dentro e me lo dimostrano. Se qualcuno non riconosce il tuo bene, più di tanto non puoi fare”.

Delia si è dimostrata molto comprensiva nei confronti di Manila Nazzaro e disposta all’ascolto e ha cercato di dimostrarle tutta la sua vicinanza rispondendole con: “Sarai ripagata per tutto il bene che hai fatto” all’affermazione dell’ex Miss Italia che ha detto alla donna: “Non cerco la riconoscenza, ma cerco la comprensione anche io. Come ho sempre fatto”.

