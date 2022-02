Manila Nazzaro, sorpresa di Lorenzo Amoruso per San Valentino/ Lettera e rose rosse…

Manila Nazzaro, insieme a Lulù Selassiè, era stata l’unica innamorata a non aver ricevuto un videomessaggio per il giorno di San Valentino. Se Lulù riceverà la sorpresa di Manuel Bortuzzo questa sera, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manila Nazzaro l’ha ricevuta poche ore fa. Dopo essere stata chiamata in confessionale, l’ex Miss Italia è rientrata in casa con una lettera e delle rose rosse che Lorenzo Amoruso le ha fatto recapitare per il giorno di San Valentino.

Manila, tornando in casa, ha sfoggiato un meraviglioso sorriso ed è stata accolta dall’abbraccio di Lulù. “Se vuoi, puoi leggerci la lettera”, ha detto la Selassiè trovando l’approvazione dell’ex Miss Italia. “In attesa del momento in cui ti riabbraccerò, sappi che queste rose sono pregne di tutto il mio amore per te e per noi. Ti amo”, sono alcune delle parole che l’ex calciatore ha scritto alla fidanzata.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, crisi scongiurata?

La lettera e il regalo di Lorenzo Amoruso arrivano dopo il post che quest’ultimo ha pubblicato su Instagram e con il quale sembrava volesse prendere del tempo per riflettere. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”, aveva scritto l’ex calciatore.

Parole di cui, tuttavia, la Nazzaro non sa ancora nulla e, nel giorno di San Valentino, si gode la sorpresa del compagno che non vede l’ora di riabbracciare. Alfonso Signorini le mostrerà il post di Amoruso stasera o aspetterà la prossima puntata? Lo scopriremo tra poche ore.

