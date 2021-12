Manila Nazzaro sprona Miriana Trevisan “A Biagio D’Anelli piaci molto”/ “Non ti tirare indietro”

Manila Nazzaro ha dato un consiglio a Miriana Trevisan. L’ex Miss Italia si è accorta dell’attrazione che Biagio D’Anelli prova nei confronti della showgirl. Vista l’amicizia con Miriana, Manila ci tiene a far sapere che ha avuto modo di parlare con l’opinionista e, per tale motivo, vuole farle sapere come stanno le cose. A quanto pare, nonostante all’esterno abbia una persona che lo aspetta, Biagio ha ammesso di essere molto attratto da Miriana a tal punto da affermare: “Ci sono dei momenti in cui Miriana la bacerei e non mi staccherei un attimo e altri, invece, in cui non la capisco e scappo”, ha rivelato Manila. Il VIP ha anche affermato che, finché riuscirà a tenere la situazione sotto controllo, non avrà problemi; nel momento in cui, invece, non riuscirà a trattenersi, allora si prenderà tutte le sue responsabilità e sarà pronto a troncare la sua relazione con l’attuale fidanzata. Manila dice a Miriana: “Tu le piaci molto. Non fare marcia indietro”. Miriana le risponde: “A volte è lui a fare dei discorsi strani”. Manila però le fa notare che Biagio ha dichiarato di assumersi la responsabilità e che vorrebbe chiudere la storia che ha fuori la casa. Manila è rimasta colpita dal suo atteggiamento e ha detto: “E’ molto onesto quando parla”. Miriana condivide il suo pensiero.

Manila Nazzaro sta per abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia ha deciso di non proseguire la sua avventura a causa di alcuni problemi personali. Dopo aver parlato con alcuni parenti in confessionale Manila ha annunciato agli altri concorrenti: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Soleil tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati”. “Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“, ha commentato Davide Silvestri. “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela“, ha risposto Manila Nazzaro.

In un secondo momento Aldo Montano ha svelato agli altri gieffini che l’amica è stata costretta a cambiare idea in seguito ad una telefonata ricevuta al GF Vip: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire“. Chissà se stasera in vista della puntata, Manila si sentirà di chiarire cosa la spinge ad abbandonare la casa.

