Manila Nazzaro affossa Antonino Spinalbese: ancora tensioni a The Couple!

Non si placano le tensioni dopo il “pastiera-gate” esploso a The Couple e, nella puntata di stasera, va in scena un nuovo scontro tra Manila Nazzaro e Antonino Spinalbese. Ad innescare il dibattito è una clip in cui si vede l’hairstylist commentare le recenti dinamiche, definendo “noiosa” la polemica scatenata dalla coinquilina e accusandola di attaccarsi troppo a cose ininfluenti, ingigantendole.

Parole che non sono affatto piaciute a Manila, che non risparmia critiche al coinquilino con un durissimo attacco: “Lui da me scapperebbe? Io lo tranquillizzo dicendo che uno come lui non lo guarderei neanche: non trasmette nulla. A parte agli amici di gruppo, in realtà non trasmette niente e chiunque gli va dietro è perché comunque conviene averlo vicino. Lui scappa dalle donne forti: ad avere una donna come me ci vogliono gli attributi“.

Manila Nazzaro: “Le sensazioni delle persone vanno rispettate“

Manila Nazzaro spiega di esserci rimasta male per il “pastiera-gate” e che a The Couple, tra compagni, ci vorrebbe maggior rispetto: “Non faccio la morale a nessuno: io ho solo detto che le emozioni e le sfumature delle sensazioni delle persone vanno rispettate e non giudicate. Rispetto di quello che si fa per il gruppo, e se viene tacciato come noia va benissimo“. Anche Stefano Oradei è intervenuto sulla questione, sperando che da parte di Antonino arrivassero delle scuse: “Mi aspettavo un gesto da parte sua e lui non si è sentito di farlo. Speravo che si fosse chiusa la cosa in 5 secondi, andando da mia moglie e chiarendo“.

Antonino Spinalbese, a quel punto, dopo essere stato preso in causa si difende: “Io credo che quel giorno ci sia stata una sorta di permalosità nella clip. Io alla fine ho detto che la situazione era noiosa, non pensavo di far star male Manila in questo modo. Però alla fine ho anche avuto l’opportunità di conoscerli a fondo, dato che io sono stato nel mio e loro me ne hanno dette di ogni“.