Manila Nazzaro stronca Gianmaria Antinolfi “con Sophie è servilismo”/ “La gentilezza è altra cosa”

Gianmaria Antinolfi "maggiordomo" di Sophie Codegoni

Nelle ultime settimane Sophie Codegoni ha allontanato molto Gianmaria Antinolfi, con sui sembrava potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto, l’imprenditore continua a starle accanto rispondendo con prontezza alle richieste dell’ex tronista di Uomini e Donne. Nel fine settimana, in un momento di relax nella stanza arancione, Sophie era a letto con Jessica Selassié e Gianmaria. A un certo punto si è lamentata di aver fame: “Gianmaria, mangiamo dei biscotti? Ti prego”, ha chiesto Sophie. Senza esitare, Gianmaria si è diretto verso la cucina per soddisfare il desiderio della ragazza. Manila Nazzaro, molto legata all’imprenditore, ha assistito alla scena e ha espresso tutto il suo disappunto ad Aldo Montano.

Manila Nazzaro critica Gianmaria Antinolfi

Nella stanza della lavanderia, Manila Nazzaro ha raccontato ad Aldo Montano la scena: “È andato a preparare il piattino di biscotti con il latte per Sophie”. L’ex Miss Italia non ha avuto problemi a esprimere il suo punto di vista: “La gentilezza è una cosa, il servilismo è un’altra”. In più di un’occasione, infatti, Manila ha chiaramente detto di non tollerare che le persone vengano interpellate solo quando fa comodo.

Sui social in molti condividono il punto di vista della Nazzuaro: “Gianmaria è troppo buono e ingenuo, Sophie se ne approfitta e non è giusto!! Fuori”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Adoro Gianmaria ma adesso sbaglia veramente, e dai, dopo tutto quello che gli ha detto quella mocciosa viziata e poco educata gli fa pure da maggiordomo? Allora mi spiace dirlo ti meriti come ti trattano sia lei che l’altra vipera”, ha commentato duramente un fan del Grande Fratello Vip.

