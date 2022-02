Manila Nazzaro vaccinata con terza dose/ Gf Vip “Mi hanno detto di non parlarne ma…”

Manila Nazzaro ha rivelato di aver ricevuto il vaccino. Già nelle scorse settimane gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip avevano ricevuto la terza dose. Tra questi Giucas Casella e anche Katia Ricciarelli: “Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco”. Dopo di loro è toccato anche a Nathaly Caldonazzo che ha spiegato ad Antonio Medugno che hanno iniziato dagli over 50 a somministrare le dosi. Proprio Antonio Medugno si è sottoposto al vaccino assieme a Manila Nazzaro che ha raccontato un aneddoto divertente agli altri inquilini: “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire”. Manila non ha avuto effetti collaterali, ad eccezione di un po’ di mal di testa: “Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene”.

Carmen Russo: "Manila Nazzaro? É stanca"/ "Lorenzo Amoruso le ha lanciato messaggi…"

Miriana Trevisan invece non ha ancora ricevuto la terza dose tanto che Manila le chiede: “Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatto a settembre l’ultima? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno”. Miriana sta infatti ancora aspettando la terza dose: “Sì io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’otto settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque”, ha replicato. In molti sul web si sono però chiesti perché il Grande Fratello Vip abbia censurato queste conversazioni. Come mai non si dovrebbe sapere che anche i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto la terza dose? Stiamo parlando di salute e non di spettacolo.

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio su Manila/ "Certe cose non mi sono andate giù"

Manila Nazzaro e le accuse di razzismo: “Stai facendo il verso…”

Manila Nazzaro è stata accusata di razzismo. L’ex Miss Italia ha scimmiottato divertita la parlata cinese ma questo è bastato per far inferocire Barù Gaetani. Durante un momento di relax, i vipponi si sono concessi una sessione di massaggi. A quel punto Manila Nazzaro ha iniziato ad imitare la parlata in italiano di un massaggiatore cinese. Immediata la reazione di Barù: “Stai facendo il verso di come parla un emigrato cinese in Italia di una persona che magari è arrivata qui e si è fatta il c*lo”. Manila però respinge le accuse. Barù però non accetta ragioni: “Io mi dissocio totalmente da questa roba. Per me è molto più grave di qualsiasi battuta io possa aver fatto”, ha replicato. Manila Nazzaro a quel punto cerca di giustificarsi: “La cultura orientale è la numero uno nei massaggi. E imitare la parlata non è offensivo. Non avrei motivo di farlo. Ho tanti amici cinesi che vivono a Roma ed è normale che parlino così. Come gli americani, penso ad esempio alla mia amica Justin Mattera. Imitare una parlata cinese è una cosa simpatica”.

Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta "Roba razzista"/ "Fai il verso…"

Barù Gaetani però non indietreggia nella sua posizione e anzi sentenzia: “Simpatica o razzista? Non è la stessa cosa comunque, Justin Mattera magari ha tutte le possibilità”. Intorno a Manila è scoppiato un vero e proprio ciclone. Qualcuno sui social ha fatto notare che non spetta a lei decidere cosa può essere o meno offensivo per un’altra cultura. C’è da dire che tempo fa anche Striscia La Notizia finì nella bufera per lo stesso motivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA