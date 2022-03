Manila Nazzaro “Volevo abbandonare il GF Vip”/ “Lorenzo all’Isola? C’era interesse…”

Manila Nazzaro ha rivelato nuovi retroscena della sua avventura al Grande Fratello Vip. Nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, la conduttrice ha rivelato di aver pensato di abbandonare il reality: “Sì, dopo il litigio con Katia. – ha ammesso – Mi sono resa conto che il mio modo di essere all’interno della casa non solo non veniva capito ma era anche frainteso. Il fatto che per sei mesi fossi stata disposta ad aiutare gli altri e che questo mio comportamento venisse poi tacciato come finto buonismo mi ha destabilizzato.”

La Nazzaro ha dunque aggiunto: “Mi sono state rivolte anche delle accuse violente. In quel momento ho capito che non ne valeva la pena e che stavo togliendo tempo ai miei figli. Mi sono sentita giù di morale e pensavo di abbandonare. Poi però mi hanno convinta a restare facendomi riflettere.”

Manila Nazzaro su Lorenzo Amoruso: “C’era un interesse per l’Isola dei Famosi”

Manila Nazzaro ha poi svelato un interesse che ci sarebbe stato nei confronti del compagno Lorenzo Amoruso da parte della produzione dell’Isola dei Famosi: “Lorenzo mi aveva detto che c’era stato un interesse ma lui aveva rinunciato nel momento in cui sapeva che non sarei uscita prima di marzo. – ha ammesso la Nazzaro, spiegando dunque che – Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per l’Isola dei Famosi. Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip.” Insomma, magari non sarà in questa edizione ma nella prossima Lorenzo potrebbe partire per l’Honduras.

