MANILA NAZZARO/ “Vorrei un programma tutto mio, lo immagino così…”

Tante le esperienze televisive tra le ultime vissute da Manila Nazzaro, nota conduttrice ed ex modella foggiana eletta Miss Italia nel 1999 (l’unica pugliese, peraltro). Questa mattina, Manila sarà protagonista della nuova puntata di C’è tempo per…, il programma dedicato alla terza età con al timone Beppe Convertini e Anna Falchi. Parlando di anni e di ‘stagioni’ della vita, lei, i suoi 42 anni, li sta vivendo in maniera intensa, lavorativamente parlando. Diverse le esperienze tv che l’hanno tenuta impegnata tra Rai e Mediaset, l’ultima delle quali andata in onda alla fine di agosto proprio su Rai2. Stiamo parlando di E la chiamano estate, il programma di seconda serata dedicato al racconto dei luoghi turistici più rinomati d’Italia, che ha accettato di condurre con entusiasmo insieme a Federico Quaranta. “In Romagna le saline di Cervia, ma anche la camminata in viale Ceccarini a Riccione, in Sardegna ho registrato a Porto Cervo, tra negozi, artigianato e yacht. Abbiamo toccato due aspetti del turismo: quello più modaiolo, quello del divertimento, della movida – devo dire che ho visto un bel po’ di movimento, nonostante il periodo –, l’altro più naturalista. Con Federico, nel quale ho riscontrato una generosità non da poco, ci siamo inerpicati sulla Roccia dell’orso, che si affaccia sulla Maddalena”, ha dichiarato Manila in un’intervista del 10 agosto a Blogo. E su come è nata la collaborazione: “Sono stata chiamata a maggio dal direttore di Rai2 Ludovico Di Meo, che conosce la mia passione per questo tipo di lavoro sin dai tempi delle esterne di Mezzogiorno in famiglia”.

Manila Nazzaro dalla televisione alla radio

Ancora riguardo a Di Meo: “Ci conosciamo da 20 anni, siamo legati da una bellissima amicizia. Fu lui a dare al Tg1 del mattino la notizia della mia elezione a Miss Italia nel 1999, sbagliando l’accento del mio nome (ride, ndr). So che ho la sua stima. Si vocifera molto, ma al momento di concreto non è arrivato ancora nulla. Attendiamo. Di sicuro, se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria (De Filippi, ndr), per me sarebbe molto bello”. Archiviata, invece, l’esperienza a Mezzogiorno in famiglia: “Anche quando lo conducevo in studio, ero molto limitata, ero la spalla bella di Massimiliano Ossini. Quel ruolo mi è sempre stato molto stretto. Nonostante questi tre anni di esilio, durante i quali sono stata accolta dalla famiglia di Rtl 102.5 (lavora come speaker su Radio Zeta, ndr), sono sempre rimasta molto legata a Rai2”. È per questo che – al momento – Manila Nazzaro non esclude nulla, pur continuando a sperare che le venga finalmente affidato un programma tutto suo: “Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”. Uno spazio colorato di rosa, magari: “Alimentazione, benessere, psicologia, vita da mamma, bambini. (…) Potrei avere una credibilità tra il pubblico femminile”.



