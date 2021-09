Manila Nazzaro Vs Adriana Volpe al GF Vip/ “Arrabbiata con te per quel tuo tweet…”

Adriana Volpe e Manila Nazzaro subito a confronto nella prima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alfonso Signorini ricorda, infatti, che tra le due c’è una vecchia ruggine nata ai tempi de I Fatti Vostri, quando la Nazzaro fu sostituita proprio dalla Volpe. Quest’ultima, in studio, però chiede: “Ma tu hai sostituto qualcun altro? Ma prima di te chi c’era? Prima di te chi c’era?” Lei replica: “Prima di me c’era Alessia Ventura.”, e spiega perchè ci è rimasta male “Il cambio fu comunicato successivamente al fatto che mi avessero detto che ero stata confermata, ma quella mia dichiarazione veniva da un tuo tweet in cui tu hai scritto ‘non si possono paragonare 20 anni di carriera con 1 anno di studio’”.

CONCORRENTI GRANDE FRATELLO VIP: CHI SONO?/ Venerdì entrerà Giucas Casella

Adriana Volpe e Manila Nazzaro, chiarimento al Grande Fratello Vip

Adriana ha però chiarito di essere stata dalla sua parte in quella situazione “perché ho sempre detto che quello che era stato fatto a te non doveva essere fatto a nessun’altra donna.” La Nazzaro spiega che quello sfogo nacque anche “dal fatto che la sostituzione è stata improvvisa, e che è stata concomitante ad un periodo molto difficile.” Il confronto si conclude con un chiarimento tra le due conduttrici.

LEGGI ANCHE:

Mario Balotelli Vs Raffella Fico/ Lei lo accusa al GF Vip, lui replica "Cattiverie!"GRANDE FRATELLO VIP 2021, 1a puntata/ Concorrenti e diretta: Katia nel confessionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA