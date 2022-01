Manila Nazzaro vs Jessica Selassiè al GF Vip/ “Seno non rifatto, infatti non ce l’ha”

Manila Nazzaro mette in imbarazzo Jessica Selassiè. Nelle scorse ore l’ex Miss Italia aveva già fatto una battuta che aveva indignato i social. Mentre erano a tavola, Manila aveva rivelato che ad Alessandro Basciano piacessero le ragazze con il seno rifatto. Manila aveva così lanciato una frecciatina a Jessica: “Jessica ce l’ha vero. E infatti non ce l’ha. Amore non ti preoccupare, io l’ho rifatto a trent’anni”. Sophie Codegoni è però intervenuta, dicendo: “Si può anche non rifare”. Manila ha poi proseguito rivolgendosi a Jessica: “Io Soleil non la vedrei con un seno… io ce l’avevo come te. Quasi niente. Poi dopo l’allattamento del primo figlio era scomparso”. Sui social in molti hanno commentato negativamente l’uscita di Manila Nazzaro.

Non contenta però, Manila Nazzaro ha approfittato di una battuta di Barù per lanciare un’altra frecciatina a Jessica Selassiè. Tutto è nato da una battuta del nobile, che ha dichiarato di aver “addestrato” Jessica affinché lei gli preparasse un altro caffè. “L’ho addestrata bene, hai visto?”, ha detto Barù. Manila ha sorriso e ha detto: “Neanche troppo se ci pensi bene. Quando trovi il terreno fertile è facile. Quando non lo è, invece, inizia la sfida”. Barù ha poi chiuso la conversazione replicando: “Dipende da cosa pianti”. A cosa alludeva Manila secondo voi? Forse a se stessa in quanto si ritiene una donna più difficile da conquistare al contrario di Jessica?

Manila Nazzaro ha scritto in queste ore una lettera a Manuel Bortuzzo. Nelle ultime settimane, Manila aveva espresso un po’ di insofferenza ritenendo che il rapporto con il nuotatore si fosse raffreddato. Manila ha infatti confidato: “Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo”. Soleil Sorge cerca di rassicurarla spiegandole che il cambio di atteggiamento di Manuel potesse essere dovuto ad una forma di difesa: “Magari con più tranquillità… io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa”. Manila Nazzaro è d’accordo con il suo pensiero, ma non riesce a stare serena: “Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale, ma ho capito che lui non mi vuole parlare. Io ho capito che lui ha avuto questo atteggiamento un po’ per allontanarsi e il muro che ha alzato con me è una sorta di difesa”.

In molti su Twitter hanno però criticato il comportamento di Soleil e Manila ritenendo che le due avessero travisato la situazione. C’è chi addirittura ha definito Manila Nazzaro una stratega. Manila nella lettera ha voluto rassicurare Manuel che, dopo il suo addio al Grande Fratello Vip, ci sarà lei a supportare Lucrezia Selassiè quando ne avrà bisogno e questo ha lasciato qualche sospetto da parte degli utenti della rete, considerato che tra loro ci sono stati tantissimi scontri nelle scorse settimane e che lei si è sempre schierata dalla parte di Katia Ricciarelli che ha utilizzato espressioni offensive nei riguardi della Princess.



