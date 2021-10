Manila Nazzaro vs Soleil Sorge/ Nervi testi e nessun confronto, lite in diretta al GF Vip?

Manila Nazzaro sta perdendo consensi fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Il pubblico del reality non ha apprezzato l’atteggiamento dell’ex Miss Italia nei confronti di Nicola Pisu. Prima ha invitato Soleil Sorge a prendere le distanze dal ragazzo – “Non stare tutto il giorno con Nicola. Che lui lo vedi sta sempre sdraiato” – poi ha rivelato a tutta la casa che Raffaella Fico ha sorpreso il figlio di Patrizia Mirigiliani in un momento di intimità. “Manila sta recitando, ipocrita” e “Povero Nicola… La prossima volta che Manila prova a dire una parola le mando un’aereo che la invita cortesemente a chiudere la bocca”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Ma anche Patrizia Mirigliani ha preso le difese del figlio, criticando il comportamento della ex Miss Italia: “La vedo e fa la paladina, una donna che vuole sottolineare la sua presenza all’interno del programma. Però andare dire a Soleil “Staccati da Nicola, vieni dalle donne” è da ridere! E’ un femminismo un po’ così, che non mi piace”, ha detto a Casa Chi.

Manila Nazzaro: nessun confronto con Soleil Sorge

Ma anche dentro la casa del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sembra perdere credibilità. In questi giorni Soleil Sorge, si è confrontata con alcuni inquilini criticando il comportamento ambiguo dell’ex Miss Italia. L’influencer è finita nel mirino delle donne della casa, e non solo, dopo il caos generato dal suo scivolone contro Samy Youssef e Ainett Stephens. Nella scorsa puntata Manila Nazzaro si è detta delusa da Soleil e poi non ha voluto un confronto. “Mi sorprende però che Manila non sia ancora venuta a parlarmi”, ha commentato Soleil parlando con Davide Silvestri. L’ex Miss Italia è sempre la prima a pretendere che tutti chiariscano, per evitare malintesi, ma in questa occasione non si è fatta avanti. Questa sera assisteremo a un chiarimento tra le due?

