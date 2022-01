Manila Nazzaro vs Soleil Sorge “Tocco ferro”/ Gf Vip, crede porti sfortuna? Bufera…

Manila Nazzaro e Soleil Sorge sono sempre più distanti. Di sicuro il gesto di cui si è resa protagonista l’ex Miss Italia non fa presagire un riavvicinamento, peraltro sta facendo molto discutere sui social. Al termine della diretta del Grande Fratello Vip 2021, infatti, ha fatto gli scongiuri contro l’influencer. Come evidenziato da BlogTivvu, non si tratta di un caso isolato. Già Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo avevano espresso il desiderio di allontanarsi da Soleil Sorge in quanto sentono che trasmette energia negtiva.

Ma Manila Nazzaro è andata oltre. Dopo uno scontro con l’italo-americana, si è ritrovata con gli altri concorrenti: “Qui c’è un agguato nei miei confronti. Da qualche giorno…“. Allora Lulù Selassié le ha suggerito di fare il gesto delle corna: “Sì, brava, hai ragione… Fammi toccare ferro che qui c’è gente che mi sta veramente…“, ha aggiunto senza finire la frase. Si è alzata, si è avvicinata a Lulù e ha toccato ferro.

BUFERA SOCIAL PER IL GESTO DI MANILA NAZZARO

Quanto accaduto non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 6 che hanno catturato i frame della conversazione tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié e aperto un dibattito sui social, arrivando anche a taggare Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste del reality, pur di portare l’attenzione ai piani alti. Il gesto dell’ex Miss Italia non è proprio piaciuto e c’è chi su Twitter, ad esempio, ha chiesto di prendere provvedimenti nei confronti della concorrente del Gf Vip.

Non è chiaro al momento se Alfonso Signorini domani si occuperà di questa vicenda, ma non è da escludere che si intervenga per condannare quanto accaduto. Lo scopriremo solo domani in occasione della nuova puntata, che potrebbe essere sicuramente l’occasione per un chiarimento tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge, a meno che questo episodio non finisca per allontanare ulteriormente le due donne che tanto si erano supportate nei primi mesi.

Manila: “C’é un agguato nei miei confronti”

*Lulú fa il gesto delle corna contro la sfortuna*

Manila: “Famme toccà ferro che qui c’è gente che me sta… (buttando male il senso é)” Nel 2022 dobbiamo vedere ancora ste scene penose? @SBruganelli @AdrianaVolpeTV #Gfvip #solearmy pic.twitter.com/0QILHBUCNo — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 29, 2022





