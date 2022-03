Manila Nazzaro vs Sophie Codegoni/ “Alla mia età non ti permetto di…”

Manila Nazzaro ha attaccato duramente Sophie Codegoni. La ragazza era rimsta delusa per i commenti che la Nazzaro aveva riservato al suo fidanzato Alessandro Basciano. Manila però dopo aver sentito le sue lamentele si è sentita piccata e ha replicato: “Sophie, perdonami però a me, alla mia età di 44 anni, che una ragazzina debba dirmi che io non posso commentare e non mi devo permettere… Me l’ha detto Soleil, ed io ho un’età e potrei insegnarvi qualcosa. Tu non c’entri niente”. Manila però si è sfogata non solo con Sophie Codegoni ma anche con Soleil Sorge. Il suo avvicinamento a Delia Duran ha parecchio infastidito l’influencer che si è sentita tradita dall’amica. Manila però è sbottata perché non accetta che le venga posto un freno: “Tu non c’entri niente… te l’ho detto subito! Mi dà fastidio questa roba di Delia ma l’ho detto anche a lei. Soleil viene da me e mi dice che non devo commentare, ma che mi mettete i mutismo? Ma io sono stufa. Non lo accetto! Io una vita ce l’ho tesoro mio…”.

Il motivo che ha scatenato la reazione di Manila è da addurre ad un commento fatto da Sophie dopo la discussione avvenuta con Basciano. Manila ha perso la pazienza ma Sophie Codegoni ha cercato di spiegare all’ex Miss Italia che non vuole persone che si intromettano nella sua vita: “Dovete farvi i fatti vostri perché raccontate cose dove io non c’entro niente”, ha sentenziato.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, esplode la lite

Katia Ricciarelli è uscita dalla Casa e non è passata inosservata la sua richiesta: freezzare tutti i gieffini così da poter salutare solo quelli che lei riteneva “amici”. Manila Nazzaro è stata una degli esclusi e questo ha causato dissapore tra le due concorrenti. Lo screzio tra le due donne è iniziato dopo che Manila ha accolto amichevolmente Delia, scelta che non è piaciuta alla Soprana che si è sentita tradita e da quel momento ha preferito rompere qualsiasi rapporto con l’ex Miss Italia. Se da una parte Manila non rinnega quello che in cinque mesi c’è stato con Katia, la cantante lirica non ne vuole sapere nulla. Manila Nazzaro la ammonisce ricordandole che il rispetto deve essere reciproco. Signorini che è sempre dalla parte della Ricciarelli silura Manila dicendole che il rispetto non va ricevuto ma dato. Il pubblico è dalla parte di Manila, anche se in molti la reputano falsa, in questo caso però le danno ragione. Katia ha solo pretese, in molte occasioni ha esternato alcuni concetti da squalifica, ma è stata sempre appoggiata sia dal conduttore che dalle opinionista. Alla prima occasione che è andata al televoto il pubblico l’ha castigata ma voleva farlo da molto tempo prima. Manila si è sentita libera di scegliere da che parte stare e al contrario di molti gieffini ha dato il suo sostegno a Delia che al momento dell’entrata al GF stava vivendo una situazione sentimentale con Alex e veniva attaccata da tutte le parti. Katia questo cambio di rotta lo ha interpretato come un voltagabbana, ma in molti ritengono che la su reazione è stata troppo eccessiva.

Il gesto che ha fatto innervosire la Ricciarelli è stato il brindisi che la Nazzaro le ha dedicato dopo la sua uscita dal GF. Miriana ha rimproverato l’amica facendole notare che poteva anche evitare il gesto. La Nazzaro ha replicato che quando chiude le porte è difficile che faccia un passo indietro. Le critiche che le ha fatto la Ricciarelli le sono scivolate addosso, ma il brindisi alla loro amicizia testimonia che al contrario del Soprano non rinnega quello che c’è stato tra loro in tanti mesi di convivenza. Tuttavia Manila non nasconde la felicità per l’esclusione dalla Casa di Katia e Kabir. Il pubblico ha capito che gioco stavano facendo e se ha scelto di eliminarli dal gioco è perché non sono stati nel giusto. Quello che alcuni gieffini non tollerano è l’intrusione di Manila nei discorsi altrui, esprimendo pareri che mettono sempre di malumore, chissà se questo basterà per mandarla al televoto?





