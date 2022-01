Manila Nazzaro zittisce Jessica Selassiè/ “Sei rimasta qui per un bono? Non sei…”

Manila Nazzaro mette in guardia Jessica Selassiè e, attraverso un’opinione sincera, la esorta a non cercare a tutti i costi l’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Sin dai primi giorni di permanenza nella casa di Cinecittà, Jessica non ha mai nascosto il desiderio d’innamorarsi. Un desiderio che è cresciuto ogni giorno di più vedendo la bellissima storia che la sorella Lulù è riuscita a costruire con Manuel Bortuzzo che, tornato alla sua vita di sempre, le dedica parole d’amore sui social. Jessica, dopo aver sperato di poter conquistare il cuore di Alessandro Basciano che, però, ha preferito Sophie Codegoni, ha cominciato a guardare diversamente Barù.

Con quest’ultimo, però, per il momento, c’è una semplice conoscenza. Barù, infatti, ha più volte ribadito di non volere storie all’interno della casa mentre Jessica ha fatto un passo indietro non vedendo un interesse reciproco. Di fronte all’insistenza di Jessica di trovare un fidanzato, Manila ha provato a farle aprire gli occhi.

Manila Nazzaro mette in guardia Jessica Selassiè

Al termine del Grande Fratello vip 2021 manca circa un mese e mezzo e Jessica Selassiè non nasconde la propria insoddisfazione per non aver trovato l’amore nella casa di Cinecittà. “Io sono rimasta per il bono ed è arrivato uno che non è interessato a nessuna donna e uno che è interessato a Sophie. Mi hanno illusa”, ha detto Jessica riferendosi a Barù e ad Alessandro Basciano. Le parole della Selassiè, però, non piacciono a Manila Nazzaro.

“Ma una donna come te, così profonda e ricca di principi, di nozioni e di intelletto, quanto può essere credibile che sei rimasta con un bono? Non è vero. Tu sei rimasta per te. Ma veramente facciamo le cose in base agli uomini?”, chiede l’ex Miss Italia. “No, ma sarebbe stato uno stimolo in più”, è stata la risposta di Jessica. “Io sono sopravvissuta finora e continueremo a farlo“, conclude la Nazzaro. Cliccate qui per vedere il video.

