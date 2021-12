Manila piange, Katia attacca Lulù: “Che carogna!”/ “Non capisco Manuel Bortuzzo come può stare con lei”

Manila Nazzaro è rimasta delusa dal comportamento delle Princess nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 27 settembre. Clarissa Selassiè, prima attraverso un post sui social e successivamente dallo studio, l’ha accusata infatti di essere la concorrente “più falsa di tutte le edizioni” e le due sorelle ancora nella casa non hanno battuto ciglio per difenderla. Un episodio che ha ferito profondamente l’ex Miss Italia, la quale è scoppiata a piangere, venendo sostenuta dagli altri coinquilini, tra cui in particolare Soleil Sorge.

CHRISTIAN, FRATELLO DI JESSICA E LULÙ SELASSIÈ/ Bacchetta Signorini! Ecco perché...

“Io non so tu di chi stia parlando, io sarò anche ruvida ma sono diretta. Io ci metto la faccia. Siamo alla follia più totale. Per me, dopo tutto quello che ho fatto, questa è una grande sconfitta!”, ha commentato tra le lacrime Manila Nazzaro. Al termine della puntata la diretta interessata è tornata a parlare dell’argomento, confidandosi con Katia Ricciarelli. “Lulù mi ha deluso tantissimo e Manuel Bortuzzo insieme a lei. Neanche lui è venuto a farmi una carezza. È la cosa che mi fa più male, perché per lui ho sempre fatto tutto quello che potevo fare”.

Clarissa Selassiè distrugge Manila "La più falsa del GF"/ Lei piange: "Una sconfitta"

Manila delusa dalle Princess: parole dure di Katia contro Lulù

A schierarsi nettamente a favore di Manila Nazzaro, rimasta delusa dal comportamento delle Princess, è stata dunque Katia Ricciarelli, che al termine della puntata ha commentato a toni duri la mancata reazione di Lulù Selassié alle accuse della sorella nei confronti della coinquilina. “Che carogna! Non capisco come Manuel Bortuzzo possa stare con lei. Alla fine però tutto si vedrà”, ha detto.

Gli utenti del web intanto si sono divisi in due parti: alcuni danno ragione a Manila Nazzaro, sostenendo che lei abbia detto sempre ciò che pensa in faccia ai coinquilini, mentre altri danno ragione alle Princess, ritenendo che in realtà siano stati tanti i casi in cui l’ex Miss Italia e Katia Ricciarelli hanno complottato alle spalle di altri. La questione è dunque spinosa, ma per il momento non c’è ancora modo di sapere cosa vuole il pubblico, dato che nessuno dei diretti interessati è in nomination.

Katia Ricciarelli "Questo il Natale più brutto"/ "Mia sorella? Non mi riconosce ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA