MANINNI ‘SPETTACOLARE’, FINALE SANREMO 2024/ “Racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità”

Maninni ha conquistato il venticinquesimo posto nella classifica parziale di Sanremo 2024 letta all’inizio della finale da Amadeus. Il cantante, ex di Amici, esordisce al festival ottenendo una delle ultime posizioni, ma un grande riscontro da parte del web che ha trovato le sue una delle canzoni più tenere e orecchiabili di questa edizione.

Quella di Maninni è una ballad romantica con uno sfondo sociale, in cui l’autore cerca la felicità nelle piccole cose. Il giovane artista ha raccontato così il brano nell’intervista su RaiPlay: “Racchiude i momenti più belli vissuti con fragilità, amore e passione. E spesso se si riescono ad affrontare gli ostacoli con un altro aspetto, tutto può diventare spettacolare. È un mix tra pop e rock”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Maninni alla finale del Festival di Sanremo 2024

Quando è apparso nella lista dei concorrenti del Festival di Sanremo 2024, dopo l’annuncio di Amadeus, in molti si saranno chiesti chi fosse Maninni. Eppure il buon Alessio Mininni, proveniente da Bari, non è propriamente un volto sconosciuto, vista la sua partecipazione ad Amici 2022 e alla sua incessante produzione musicale. La canzone, intitolata Spettacolare, sembra fortemente autobiografica e racconta i buoni sentimenti sotto una nuova veste. Il ragazzo pugliese aveva anche preso parte a Sanremo Giovani nel 2022, nonostante non sia stato selezionato per il Festival successivo.

Alfa presenta Maninni: il caso ha messo insieme due giovani novità

Parlando della sua seconda performance al Festival, Maninni è stato presentato dal suo collega e quasi coetaneo Alfa, che ha condiviso con lui l’esperienza a Sanremo Giovani con risultati simili. Il testo della canzone Spettacolare parla di uno spaccato della sua vita e mostra un certo intento generazionale, con parole sincere e dirette, tra alti e bassi dell’umanità. Lui è un artista autentico e fornisce uno sguardo sincero sulle emozioni che sta vivendo. Buona parte della critica non lo ha ancora capito fino in fondo, considerandolo troppo classico e di chiaro stampo sanremese.

Nonostante ciò, Maninni non si perde d’animo e continua a lanciare il suo messaggio musicale e sociale, con emozioni che non lasciano indifferenti. Il suo outfit ha fatto parlare il pubblico per semplicità ed eleganza. Nella terza serata, il giovane ha indossato una blusa con perline e petali di stoffa e pantaloni neri a vita alta. La presenza scenica è indubbia e il ragazzo ha i mezzi per crescere nel panorama musicale, anche per quanto riguarda le radio e le televisioni.

Il duetto con Ermal Meta: maturità ed eleganza

Cosa succederà a Maninni per la finale di Sanremo 2024? Il cantautore barese si è presentato in coppia con una certezza della musica italiana contemporanea, nella serata delle cover. Alessio si è esibito in un duetto con il conterraneo Ermal Meta, nello straordinario pezzo Non mi avete fatto niente. Quest’ultimo ha vinto Sanremo nel 2018 insieme al collega Fabrizio Moro ed è un messaggio contro ogni guerra o conflitto. Maninni spera così di risalire le classifiche e acquisire maggiore credibilità agli occhi della critica, ma siamo sicuri che continuerà per la sua strada anche senza dover necessariamente salire sul podio.

