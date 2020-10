Manitoba, inedito La domenica, Gruppi/ Manuel Agnelli convinto ma… (X Factor 2020)

Manitoba, Gruppi a X Factor 2020, la loro scrittura ha convinto Manuel Agnelli

Un rischio quello che ha deciso di assumersi Manuel Agnelli portando ai Live i Manitoba. Sono loro uno dei gruppi affidati alle sapienti mani del giudice che in questa prima fase di X Factor 2020 si è già arrabbiato, ha pianto e ha gioito per alcune delle ugole d’oro che sono passate sul palco. Ma chi sono i Manitoba? A comporre il gruppo ci sono Filippo 29 anni e Giorgia 26 anni, entrambi di Borgo San Lorenzo, quello che si è presentato sul palco come un duo Indie Rock con sonorità elettroniche che sono amici e si conoscono fin da piccoli ma che adesso si dichiarano una coppia. Gli stessi giudici si sono accorti del loro legame e proprio alcuni di loro hanno un po’ ironizzato sul fatto che sia proprio Filippo ‘ad essere sotto un treno per Giorgia’. Qualsiasi cosa sia quello che li lega, quello che è certo è che funziona perché la precisione quasi chirurgica di Filippo si lascia trasportare e sconvolgere da quella che è la voce rotta e graffiata della sua vocalist. Sul palco dei live di X Factor 2020 sono pronti a tirare fuori il proprio talento artistico sulle note dell’inedito “La domenica”.

Yellow Monday o Manitoba? I dubbi di Manuel Agnelli

Ciliegina sulla torta è la loro grande capacità di scrittura che ha convinto Manuel Agnelli che, però, fino alla fine ha avuto qualche dubbio su di loro tanto da azzardare qualche critica anche sulla vocalità di Giorgia. Dopo aver raccolto i primi quattro sì, i Manitoba si sono presentati al Bootcamp con il loro inedito ‘La domenica’ ed è proprio in quel frangente che Manuel Agnelli li accusa di essere un po’ troppo prevedibili e la naturalezza nella voce graffiata di Giorgia. Alla fine però sono loro che si sono detti pronti a mettersi in gioco e lavorare su queste imperfezioni e così il giudice ha deciso di dargli una sedia mandando via i The Charlestones. All’incontro finale alla Last Call Manuel ha detto la sua sui Manitoba e gli Yellow Monday che è riuscito a metterli al fuoco perché sanno stare sul palco, il vocalist ha una bella voce e la sa usare molto bene. Quello che ha apprezzato nei Manitoba è la scrittura ‘Io credo che sia facile lavorare sui dettagli quando c’è un fuoco preciso a livello di scrittura per questo a malincuore non porterò ai live i Yellow Monday’. Adesso toccherà a Giorgia fare del suo meglio per convincere e vincere con i Manitoba.



© RIPRODUZIONE RISERVATA