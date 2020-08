Manlio Di Stefano “Abbraccio agli amici libici”/ Gaffe social: scambio Libano-Libia

E’ incappato in una clamorosa gaffe Manlio Di Stefano, sottosegretario del governo agli Affari esteri in quota Movimento 5 Stelle. Nel commentare i tremendi fatti che giungono da Beirut, capitale del Libano, dove è esploso un enorme deposito di sostanze chimiche provocando almeno un centinaio di morti e migliaia di feriti, ha scambiato i libanesi con i libici, due nazioni completamente differenti. Attraverso la propria pagina Twitter Di Stefano ha voluto mandare la sua solidarietà al popolo falcidiato, scrivendo. “Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio”. Subito dopo il tweet sono stati molti coloro che hanno segnalato l’episodio, facendo appunto notare l’errore “libici” e non “libanesi”, e a quel punto Di Stefano ha cancellato il post incriminato. La sua replica ai naviganti non è stata però delle più ortodosse, visto che il sottosegretario ha commentato “C’è poco da scherzare con queste cose, ho sbagliato a scrivere, i morti invece restano, fenomeni”.

MANLIO DI STEFANO CONFONDE I LIBANESI CON I LIBICI: E ANCHE IN INGLESE…

E ancora: “Mi spiace davvero per quanto accaduto, che tragedia immane”, per poi aggiungere: “Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l’Italia c’è ed è pronta a dare tutto l’aiuto possibile. Coraggio”. Come detto sopra, in molti hanno sottolineato la gaffe che è divenuta virale nel giro di poche ore, “Grandissimo sottosegretario agli esteri poi magari impara la geografia! Che cavalata” ha scritto un utente su Twitter che si è sentito replicare dallo stesso esponente pentastellato: “Ma quale cavolata, ho semplicemente sbagliato a scrivere. Lavoro su Libia e Libano da anni come su tutto il MENA”, intesa come l’area del Nord Africa e del Medio Oriente. Tra l’altro, nel tweet in questione c’era anche un altro errore, visto che fra gli hashtag Di Stefano si leggeva #Liban, indicando il nome in inglese del Libano, ma anche in questo caso è arrivata la bacchettata: “Libano in inglese si dice Lebanon, fenomeno da baraccone. Liban esiste solo in banca”.



