Potrebbe trattarsi dell’ennesimo attentato che si consuma sul suolo della Germania ma per ora vige un generale riserbo a rilasciare dichiarazioni in tal senso con le autorità di Mannheim che sono attualmente al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini ed individuare potenziali complici.

Con l’unica certezza che attualmente verte attorno al fatto che nel primo pomeriggio di oggi un suv si è diretto a grande velocità contro la folla riunita nel centro cittadino sulla via dello shopping Planken a due passi dal serbatoio dell’acqua che rappresenta il monumento cittadino dov’è in corso un mercato di carnevale all’aperto: nel frattempo resta poco chiaro anche l’effettivo numero di persone rimaste coinvolte nel presunto attentato a Mannheim, con alcuni media locali che riportano diversi feriti e almeno un morto.

Austria: Christian Stocker è il nuovo cancelliere/ Esclusa la destra FPÖ che aveva vinto le elezioni

Stando a quando emerso fino ad ora – raccontato da alcuni presenti ai giornalisti accorsi nel centro di Mannheim -, pare che il suv si arrivato all’imbocco della via pedonale a grande velocità investendo lungo il tragitto diverse persone e generando (quasi ovviamente) il panico nei presenti.

Non è chiaro se la folle corsa dell’autista si sia fermata in quel momento o sia proseguita con un’ipotetica fuga, ma resta certo – e questo l’hanno confermato le autorità – che la persona che si trovava alla guida è stata arrestata; probabilmente sottoposta ad interrogatorio spiegherà se si è trattato di un gesto volontario – e dunque di un attentato – o di un incidente.

Caso Epstein, i documenti segreti/ Ecco i voli, i contatti e il mistero Trump: cosa nasconde la 'Fase Uno'?

COSA SAPPIAMO SUL PRESUNTO ATTENTATO A MANNHEIM: LE AUTORITÀ LANCIANO UN’OPERAZIONE SU LARGA SCALA

Al contempo, le autorità hanno confermato l’accaduto a Mannheim e l’arresto dell’uomo alla guida del suv ma non hanno rilasciato dichiarazioni in merito al numero di persone effettivamente rimaste coinvolte; mentre la popolazione nella via dello shopping è stata fatta rapidamente evacuare e l’area è stata immediatamente transennata.

Tutta la cittadina tedesca attualmente è sotto stretto controllo delle autorità con un elicottero che sorvola l’intero centro cittadino, posti di blocchi sulle principali strade, tutti i ponti di accesso bloccato e l’invito ad evitare di uscire di casa in una vera e propria operazione definita “su larga scala”.

Salvini: “Trump porta la pace, Ue al collasso”/ “Von der Leyen irresponsabile sul riarmo, Macron arrogante”

Le certezze sull’accaduto a Mannheim – insomma – sono veramente poche e certamente aumenteranno con il passare delle ore e con le prime conferenze stampa che sicuramente verranno fatte nel corso delle prossime ore, mentre da parte dei politici federali tedeschi non è arrivato nessun commento: ad avvalorare la tesi che sia trattato di un attentato.

Tuttavia ci sarebbero diversi aspetti non trascurabili a partire dalla reazione delle autorità nonostante l’arresto dell’autista (e dunque l’ipotetica conferma immediata che sia stato un incidente); senza dimenticare il recente invito a compiere attentati proprio investendo la gente recentemente diramato dall’ISIS e al fatto che a dicembre e febbraio si siamo verificati due episodi identici tra Magdeburgo e Monaco.

Nuevo atropello masivo en Mannheim (Alemania) Se desconoce número de heridos y autoría. Fijaos en la última foto. Han convertido las ciudades en espacios bunkerizados, con barricadas como en tiempo de guerra, y seguimos hablando de integración, salud mental y ultraderecha. pic.twitter.com/apq1Flucez — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) March 3, 2025