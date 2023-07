Manny Coto è morto: storico produttore di Dexter e AHS/ L’addio del fratello: “Era la mia ispirazione…”

Manny Coto, dagli esordi negli anni ’80 al successo con Odissey 5

Domenica 9 luglio è stato un giorno particolarmente triste per gli appassionati del cinema, delle creazioni visionarie all’insegna dell’horror e non solo; è tristemente venuto a mancare Manny Coto. Il produttore e sceneggiatore è morto all’età di 62 anni dopo un’estenuante lotta contro un cancro al pancreas che lo attanagliava da circa tredici mesi. La sua mente brillante lo ha portato alla notorietà con numerosi titoli; molti ricorderanno alcune delle sue creazioni più rinomate come Star Trek: Enterprise e la serie tv Dexter.

La storia cinematografica di Manny Coto conosce la sua fase più intraprendente e produttiva verso il finire degli anni ottanta. Inizia proprio dal contesto delle serie tv lavorando ad un episodio dell’iconica serie Alfred Hitchcock Presenta. Dopo alcuni progetti portati avanti per il grande schermo, negli anni 2000 scocca la definitiva scintilla per il contesto televisivo e delle serie tv. Proprio nel 2002 nasce infatti il suo capolavoro Odyssey 5; un racconto quasi apocalittico incentrato sulla storia di alcuni astronauti con l’obiettivo di tornare indietro nel tempo per tentare di eludere la catastrofe che aveva portato alla distruzione della Terra.

Manny Coto, il commosso ultimo saluto del fratello Juan Carlos: “Perdo un fratello e amico…”

Altri grandi successi di Manny Coto – morto domenica 9 luglio a causa di un cancro al pancreas – sono certamente gli spin-off: Live Another Day e 24: Legacy. Non meno rilevante è stato il suo contributo negli ultimi anni per una delle serie tv targate Fox più seguite di sempre: American Horror Story. La scomparsa del produttore e sceneggiatore cinematografico e televisivo lascia dunque un vuoto difficile da colmare. La sua caratura artistica, la vena creativa, erano delle caratteristiche che difficilmente saranno difficili da emulare.

Juan Carlos Coto, fratello del compianto Manny Coto, gli ha dedicato un commosso ultimo saluto sui social – come riporta Coming Soon – postando una foto in compagnia del produttore riferita ad uno dei tanti progetti condivisi con amore e dedizione. “Era la mia ispirazione e la mia luce guida, nel lavoro e nella vita. Ho perso un fratello e un grande amico… Questa foto risale al 2014, quando ebbi il privilegio di consegnargli l’Imagen Creative Achievement Award”. Il fratello di Manny Coto – scomparso lo scorso 9 luglio – ha poi aggiunto: “…Ho avuto Manny. Era impavido, e questo ha permesso anche a me di esserlo. Raggiunge nostro fratello Jorge in paradiso. La loro memoria vivrà per sempre. Riposa in pace“











