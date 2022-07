Manoela Fortuna di The Voice Brasile/ Non sapeva di essere incinta, partorisce in Calabria

Manoela Fortuna la cantante brasiliana ha partorito in Italia

La cantante Manoela Fortuna, celebre in Brasile per aver partecipato a “The Voice”, non sapeva di essere incinta e ha dato alla luce una bimba in Calabria, dove si trovava in vacanza vicino a Tropea. A raccontare l’incredibile vicenda a Tgcom24 l’amico e collega musicista Gaetano Caracciolo: “Non si vedeva alcun pancione, pensavo semplicemente che fosse ingrassata”. Nei giorni scorsi Manoela, 28 anni, ha iniziato a a soffrire di dolori addominali e a prendere antidolorifici. Ma nessuno sollievo, anzi in poche ore le sue condizioni sono peggiorate impedendole di camminare. Gaetano e la compagna Daria, residenti in Inghilterra ma in vacanza con lei, l’hanno trovata riversa sul pavimento del bagno incapace di muoversi per i forti dolori e le perdite di sangue. Inizialmente hanno pensato si trattasse di coliche renali.

Manoela Fortuna è diventata mamma: è nata Esperanza

Non trovando assistenza o ambulanze, Gaetano Caracciolo e la compagna hanno caricato in macchina Manoela Fortuna e l’hanno portata all’ospedale di Vibo Valentia, dove la diagnosi ha lasciato tutti senza parole: la cantante era incinta e i dolori erano contrazioni. Il parto è avvenuto poco dopo, lo scorso 1° luglio. Manoela ha dato alla luce una bambina, che si chiama Esperanza, anche se inizialmente pensava di chiamarla Antonella Rita, come le ostetriche che l’hanno aiutata durante l’inaspettato parto. La piccola sta bene e pesa 2,450 kg. Ai medici la cantante brasiliana ha riferito di non sapere di essere in gravidanza, affermando di aver avuto regolarmente il ciclo mestruale. “È bellissima. Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall’ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata, intanto il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla”, ha raccontato Caracciolo a TgCom24.

