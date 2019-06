Manolas al Milan?/ Calciomercato: la Juventus rilancia e propone Higuain alla Roma

Kostas Manolas è al centro delle trattative di calciomercato nelle ultime ore, con Milan e Juventus particolarmente attive nella ricerca del difensore greco della Roma, per il quale la società giallorossa sembra avere aperto le porte a una possibile cessione. Per quanto riguarda il Milan, i rossoneri hanno avviato i primi contatti per il difensore greco con la Roma e con il procuratore di Manolas, che è Mino Raiola, provando ad avere uno sconto sulla clausola rescissoria di 36 milioni di euro inserita nel suo contratto. Al momento però la Roma non vuole lasciar andare Manolas se non a fronte del pagamento dell’intera clausola, anche perché ci sarebbero altre società disposte a pagare per intero, come ad esempio proprio la Juventus. L’intenzione del Milan è comunque quella di provare ad anticipare la concorrenza, facendo anche leva sul fatto che la Roma ha bisogno di fare plusvalenze entro il 30 giugno.

MANOLAS AL MILAN? LA JUVENTUS CI PROVA CON HIGUAIN

Nella trattativa Manolas Milan però c’è un “problema” chiamato Juventus: come abbiamo accennato, per i bianconeri la clausola non sarebbe un problema, anche perché l’idea è quella di “pagarla” in realtà con uno scambio alla pari che porterebbe Gonzalo Higuain alla Roma valutando anche l’attaccante argentino 36 milioni. I giallorossi così otterrebbero un attaccante di notevole spessore che andrebbe a sostituire Edin Dzeko, il quale appare invece sempre più vicino all’Inter – tra l’altro in questo caso sarebbe più vicina per i nerazzurri la cessione di Mauro Icardi, che potrebbe andare proprio alla Juventus… Quanto a Manolas, sarebbe l’innesto perfetto per la difesa della Juventus, un terzo eccellente centrale al fianco di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, senza dimenticare Daniele Rugani. Insomma, le cifre corrispondono e pure tecnicamente ci sarebbe convenienza sia per la Roma sia per la Juventus: ecco perché il Milan deve seriamente preoccuparsi della concorrente bianconera.

