Manolas al Napoli?/ Calciomercato: “Occhio alla Juventus e…” (Esclusiva)

Kostas Manolas al Napoli è una delle trattative di calciomercato degli ultimi giorni. Si tratta certamente di un difensore di statura mondiale che ha fatto la fortuna della Roma in questi anni. Roma che non si potrà opporre alla cessione vista la presenza di una clausola abbastanza accessibile per le pretendenti. Il giocatore greco potrebbe finire in azzurro con il club che lo sta cercando per fare una difesa super, almeno così si dice, affiancandolo a Koulibaly. Manolas riceverebbe anche un ingaggio super. L’alternativa potrebbe essere la Juventus che vorrebbe anche lei rafforzare il suo reparto arretrato con la presenza di un difensore di statura mondiale. Non mancano poi le offerte dall’estero dai club più importanti come lo stesso Paris Saint Germain o altri. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Pietro Chiaradia. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Quale sarà il futuro di Manolas?

Sicuramente il suo futuro dovrebbe essere lontano dalla Roma, almeno Manolas non dovrebbe restare più nella Capitale la prossima stagione. La Roma potrebbe incassare tanti soldi dalla sua cessione utile per ripianare anche il suo bilancio.

Quante le possibilità quindi di restare alla Roma?

No Manolas non resterà alla Roma, anche perchè lui vuole un ingaggio veramente super, andando al Napoli come è probabile questo potrebbe veramente avvenire.

Il suo arrivo al Napoli legato alla cessione di Koulibaly?

Il Napoli ha già ceduto Albiol, Manolas dovrebbe fare una coppia eccezionale con Koulibaly. Una coppia di difensori centrali veramente super!

Juventus prima concorrente della formazione di Ancelotti?

In effetti la prima rivale per prendere Manolas sarà la Juventus visto che Raiola ha anche dei buoni rapporti con Paratici e Nedvev. Questo avvanteggerebbe la cessione alla società bianconera del difensore greco.

La pista estera è da escludere…

Alla fine non si possono escludere formazioni come il Paris Sain Germain o altre ancora di grande importanza. Manolas è un grande difensore e piace a tantissimi club in tutto il mondo che lo vorrebbero nella propria squadra…

(Franco Vittadini)



