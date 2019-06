Manolas al Napoli/ Trovato l’accorso col giocatore, si tratta con la Roma

Kostas Manolas al Napoli: le società interessate al difensore greco della Roma sono davvero tante, ma in questo momento i partenopei sembrano essere passati in vantaggio. Questo riferiscono in particolare il portale specializzato Tuttomercatoweb e la redazione mercato di Sky Sport, il Napoli infatti avrebbe trovato l’intesa economica con il greco, che ha detto sì all’ipotesi di trasferimento ai partenopei. Sappiamo che il Napoli dovrebbe salutare Raul Albiol, destinato a tornare in Spagna al Villarreal, di conseguenza la dirigenza partenopea è alla ricerca di un difensore di alto profilo: sicuramente Albiol risponde a questo identikit e formerebbe una coppia di lusso con Kalidou Koulibaly. Manolas ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro nel proprio contratto con la Roma, ma il Napoli vorrebbe arrivare a questa cifra inserendo una contropartita tecnica. Il nome proposto dagli azzurri è quello del centrocampista Amadou Diawara mentre i giallorosso vorrebbero Dries Mertens: possibile che alla fine venga però trovata l’intesa con Mario Rui, per il quale tra l’altro si tratterebbe di un ritorno alla Roma, con cui ha giocato già nel campionato 2016-2017 prima di passare al Napoli.

MANOLAS AL NAPOLI: LA TRATTATIVA CON LA ROMA

Dunque sembrano esserci buone possibilità per il passaggio di Kostas Manolas al Napoli, però sicuramente la Roma sta valutando anche altre offerte per il richiestissimo difensore greco. Limitandoci anche solamente alle squadre italiane, pure il Milan e la Juventus sono sulle tracce di Manolas e da questo punto di vista sono i bianconeri a vantare un asso nella manica dal nome Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino di proprietà della Juventus, rientrato dall’esperienza al Chelsea, potrebbe essere un nome eccellente per la Roma che cerca l’erede di Edin Dzeko, destinato a passare all’Inter. Anche per questo motivo la richiesta della dirigenza giallorossa al Napoli è stata Dries Mertens, con il quale si potrebbe proporre lo stesso schema ipotizzato con la Juventus nello scambio Manolas-Higuain. Adesso però i partenopei sarebbero passati in vantaggio, almeno sul fronte giocatore: l’accordo con Manolas mette il Napoli in pole position, ma la sensazione è che questa vicenda avrà ancora diversi capitoli da scrivere.

