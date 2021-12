Manolas all’Olympiacos/ Calciomercato Napoli: già 2 nomi per sostituire il difensore!

MANOLAS ALL’OLYMPIACOS: ADDIO UFFICIALE A GENNAIO!

Ancora non è ufficialmente aperta la finestra di calciomercato di gennaio, che già il Napoli si sta muovendo sul mercato. E’ infatti solo di ieri sera la notizia della cessione ufficiale di Manolas all’Olympiacos: dopo un lunghissimo braccio di ferro tra giocatore e società campana, ecco che alla fine il difensore classe 1991 svestirà la maglia del club partenopeo per fare ritorno in terra natia e ad accasarsi all’Olympiacos di Mister Pedro Martins, e società di cui pure Manolas aveva già fatto pare nello specifico dal 2012 al 2014 (anno in cui era stato portato in Italia per la prima volta dalla Roma, che lo cedette poi nel 2019).

Si conclude dunque ufficialmente l’avventura del difensore greco nel campionato di Serie A e nel Napoli, club per cui fin qui il giocatore aveva messo a tabella complessivamente 75 presenze, per 6044 minuti di gioco, un assist vincente e 4 gol. Va pure aggiunto che da tempo era nota la ferma volontà del greco di lasciare Napoli per tornare in Grecia: le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Napoli ci rivelano che il giocatore avrebbe accettato di rinunciare a una mensilità pur di partire subito. Inoltre dal Corriere del Mezzogiorno apprendiamo che il difensore sarebbe pronto a firmare un contratto triennale con l’Olympiacos da 1.5 milioni netti a stagione: una riduzione di circa il 75% rispetto a quanto guadagnava con il club partenopeo (fino al 2024).

MANOLAS ALL’OLYMPIACOS: DUE NOMI PER SOSTITUIRLO

Ufficializzata dunque la cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos in questa finestra di contrattazione invernale (l’operazione ovviamente sarà formalizzata solo con gennaio), ora quali saranno le prossime mosse della dirigenza azzurra? Nota la ferma volontà del greco di partire, Giuntoli non sta facendo trovare impreparato e secondo le ultime voci di mercato rivelate questa mattina dalla Gazzetta dello sport, pare che già siano due i nomi su cui la dirigenza campana si starebbe concentrando. Secondo la rosea è entrato ora nel mirino dei partenopei Yerri Mina, giocatore classe 1994 attualmente in forza dell’Everton (fino al 2023 sulla carta): un centrale sicuramente di esperienza, che vanta nella sua carriera esperienze importanti anche nei campionati di Colombia, Brasile e Spagna (Barcellona).

Altro nome che spicca per il ruolo dell’ex Manolas è poi quello di John Lucumi, difensore centrale classe 1998 che al momento veste i colori del club belga del Genk (con cui ha un contratto fino al 2023). Secondo la Rosea, il colombiano ha colpito l’attenzione di Giuntoli non solo per le sue doti ma per la sua duttilità, visto che è in grado di giocare anche come esterno sinistro in difesa. Vedremo che accadrà!.



