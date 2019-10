Manovra 2020, oggi invio in Ue/ Vertice Conte-Gualtieri, stasera CdM: tutte le misure

Scade questa sera a mezzanotte il termine per tutti gli Stati membri dell’Ue per l’invio della Manovra di Bilancio 2020 a Bruxelles e l’Italia, come del resto già avvenuto lo scorso anno con il Governo Conte-1, attenderà l’ultimo momento utile per mettere insieme le misure e le stime di spesa che andranno a formare la Finanziaria da circa 30 miliardi di euro per il prossimo anno. Dopo il vertice-fiume di due sere fa a Palazzo Chigi, le resistenze interne tra Pd, M5s e Italia Viva hanno fatto slittare il Consiglio dei Ministri inizialmente previsto per lunedì sera. Si riuniscono invece questa sera alle 21 tutti i Ministri con il Premier Conte nel CdM per porre il via libera definitivo alla Manovra 2020, salvo clamorose “rotture del tavolo” in extremis. Alle 11 è stato convocato un vertice di Governo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, dove si inquadreranno tutti gli ultimi dubbi rimasti dopo le resistenze di Renzi sulla Quota 100 e il “muro” di Di Maio sulla stessa riforma pensionistica e sul non presentare nuove tasse nel “conto” della prossima Finanziaria. Ancor più importante questa sera in CdM, dovrà essere licenziato anche il decreto fiscale collegato alla Manovra: il “serbatoio” dove verranno inseriti tutti i conti e le spese per il prossimo anno e che potrebbe rappresentare il primo vero “sblocco” del programma Pd-M5s dettato il giorno della sua nascita in Parlamento con il lungo discorso del Premier Giuseppe Conte.

MANOVRA 2020: TUTTI GLI ULTIMI DUBBI

Di certo sarà complesso gestire la continua pressione che il piccolo ma fondamentale partito renziano di Governo nelle stesse ore in cui l’ex Premier sfida in tv a Porta a Porta il nemico n.1 Matteo Salvini. La doppia “guerra” del fondatore di Italia Viva porta a spingerlo come vero antagonista della Lega, ma per farlo deve continuare a giocare il suo ruolo di antagonista interno al Governo Conte-2: lo si vede nelle richieste di abolizione della Quota 100, sulla necessità di non aumentare l’Iva ma neanche aggiungere altre tasse e infine anche l’assegno unico per i figli (che però sembra tramontato in questa finestra finanziaria). La sfida di Renzi vede la forte irritazione tanto nel Pd quanto nei 5Stelle, con il Premier che dovrà cercare di mediare il tutto nelle poche ore che separano all’invio della Manovra di Bilancio 2020 in Europa. Dopo che i punti cardine sono stati quasi tutti fissati nella riunione di due giorni fa – cuneo fiscale a 3 miliardi, no aumento Iva (23 miliardi), fondi per eliminare il superticket della Sanità (circa 500 milioni) e rinnovo del contratto del pubblico impiego (circa 900 milioni da suddividere in due anni), resta scoperto ancora il nodo Quota 100 e il Fondo unico per la Famiglia. In attesa della misura che dovrà essere discussa il prossimo anno, il Governo giallorosso mira a far confluire tutti i vari aiuti alla famiglia (il famoso “riordino”) in un unico Fondo da circa 2 miliardi di euro: bonus nascita, bebè, voucher asili nido e una dote aggiuntiva di 500 milioni sarebbe lo schema che Zingaretti, Di Maio, Speranza e Renzi potrebbero “chiudere” per limare l’ultimo capitolo della Legge di Bilancio.

