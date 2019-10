Manovra 2020, su cosa litiga il Governo Pd-M5s-Renzi/ Evasione, pos e partite Iva

Il Governo litiga e anche parecchio sulla Manovra Economica 2020: dopo il via libera al Documento programmatico di bilancio in Ue, il Cdm ha approvato la scorsa settimana anche la Finanziaria “salvo intese”, facendo invece slittare il Decreto Fiscale e soprattutto non arrivando a dirimere tutti gli scontri interni che Pd, M5s, Renzi mettono sul piatto di un Palazzo Chigi sempre più mediatore “in fibrillazione” verso le decisive discussioni in Parlamento della Legge di Bilancio (dove il voto di fiducia sarà, vedrete, ancora una volta cruciale). Dopo gli scontri degli scorsi giorni su Iva e tetto contante, ieri è stata la volta dello scambio “al veleno” tra Matteo Renzi, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sulle Partite Iva e il regime forfettario abolito nella bozza della nuova Manovra. Non solo, sul pacchetto per il carcere ai grandi evasori – presentato oggi in CdM dal Ministro Bonafede – non viene considerato un provvedimento vitale per Italia Viva. Provando a fare una sintesi dell’intricatissima matassa, da un lato i renziani chiedono di eliminare Quota 100 e dare più soldi alle famiglie con una «patente fiscale a punti» che possa alleggerire la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altro si trovano i M5s con Di Maio che chiede invece la rimanenza della Flat Tax con regime forfettario per le partite Iva e meno rigidità sul tetto al contante che invece vede in Pd e Conte degli acerrimi “nemici” interni alla maggioranza.

MANOVRA 2020, VERTICE GOVERNO PER FRENARE LE LITI

“Il Governo litiga” si diceva e così sarà anche oggi nel imminente CdM dove in teoria saranno “carcere grandi evasori” e “decreto terremoto” gli unici due ordini del giorno (non ancora confermati, tra l’altro): Conte e Gualtieri vogliono mantenere la lotta all’evasione fiscale e i pacchetti “cashback” – oltre a plastic tax e suga tax – come principali saldi della Manovra 2020, ma devono fare i conti con M5s, parte del Pd e Italia Viva del tutto in subbuglio. Già stamattina Renzi ha rilanciato dopo le ultime schermaglie interne al Governo «Il punto imprescindibile è che non aumentino le tasse: abbiamo bloccato i 23 miliardi di Iva e oggi sono rimasti 200 milioni di sugar tax, e io non sono d’accordo neanche su questa. L’Italia non è la Leopolda, di gente a cui sto antipatico ne troviamo in quantità industriale. Ma la domanda è: abbiamo ragione o abbiamo torto a dire che l’Italia deve stare in Europa?». Di contro, Di Maio pungola il Premier Conte su un altro fronte, «Non ha senso tornare indietro sul regime forfettario approvato lo scorso anno. Vogliamo semplificare la vita ai piccoli, accompagnandoli verso forme di pagamento tracciabili e tagliando le commissioni bancarie». Altro rebus non da poco riguarda l’obbligo del pos – pena sanzione – per i commercianti: non piace al M5s e per Renzi non rappresenta una priorità. Ancora una volta, Mef, Pd e Conte restano nel mezzo e devono fare in fretta per trovare un accordo che soddisfi tutti gli attori in gioco. Per il grillino Spadafora «il Governo è nato per mantenere le promesse», mentre per il dem Franceschini «va discussa la Manovra ma senza risse».

