Manovra 2020, testo: cosa prevede/ Tetto contanti a 1000 euro, no Bancomat? Multa!

Manovra 2020, Consiglio dei ministri in corso per sciogliere nodi e trovare le ultime risorse: maggioranza giallorossa al lavoro per stilare la Legge di bilancio, documento da inviare a Bruxelles entro mezzanotte. Come spiega Tg La 7, l’unica certezza è che varrà 30 miliardi di cui 23 necessari per scongiurare l’aumento dell’Iva: i restanti 7 miliardi verranno utilizzati per ridurre il costo del lavoro, per combattere l’evasione e per le politiche verdi. Dopo gli incontri con i sindacati, confermati i 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale ma ancora non è chiaro come verranno impiegati: è bivio tra il rimpolpare gli 80 euro targati Matteo Renzi e l’ampliare la fetta dei beneficiari destinandoli ai meno abbienti, che già percepiscono il reddito di cittadinanza. Nonostante l’attacco di Italia Viva, Quota 100 non verrà toccata: dopo la conferma del premier Conte, il leader M5s Di Maio ha spiegato che «la riforma delle pensioni resterà intatta».

MANOVRA 2020, COSA PREVEDE

Non sono previste nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche. La manovra comprenderà 11 miliardi in più per i prossimi tre anni sull’ambiente, mezzo miliardo per l’assegno alle famiglie e l’abolizione del superticket sanitario. Non è da escludere uno stanziamento di 3 miliardi e 175 milioni di euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego: oltre gli 1,8 miliardi stanziati dalla precedente legge di bilancio, la maggioranza giallorossa inserire risorse per 1,4 miliardi. Un’altra misura fortemente voluta dal movimento 5 Stelle è la tassazione sulle vincite con slot, Gratta & Vinci e vari tipi di enalotto: per gli importi superiori a 500 euro il prelievo passa dal 12% al 15%. Per quanto riguarda le entrate, il Governo M5s-Pd punta a ricavare 7 miliardi di euro dalla lotta all’evasione, cifra ambiziosa ma “giustificata” dai dati, che parlano di 109 miliardi di euro l’anno sottratti dalle casse dello Stato. Manca l’accordo definitivo sull’inasprimento delle pene per gli evasori, fino al carcere.

MANOVRA 2020, MULTE PER CHI NON ACCETTA BANCOMAT E CARTE E TETTO AI CONTANTI

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, arrivano le multe per commercianti e professionisti che non accettano carte e bancomat. A prevederlo l’ultima bozza del decreto fiscale che se confermata andrà a incidere fortemente sulle abitudini commerciali degli italiani. Le sanzioni affiancano l’obbligo, già in vigore, di accettare pagamenti con la moneta elettronica. La multa sarà di 30 euro cui aggiungere il 4% del valore della transazione per cui non è stato accettato il pagamento con le carte. A controllare le violazioni saranno “ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”. Ad inasprire la norma c’è il fatto che la soglia per l’uso del contante passa da tremila a mille euro.



