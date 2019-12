MANOVRA 2020, VOTO FIDUCIA ALLA CAMERA/ Diretta video: il testo blindato del Governo

Entro sera la Manovra di Bilancio 2020 sarà approvata anche dalla Camera e giungerà così, nei tempi rispettati, nella Gazzetta Ufficiale entro la scadenza limite del 31 dicembre 2019: un giorno di più e probabilmente l’ingolfamento burocratico e le schermaglie della maggioranza avrebbero potenzialmente portato allo scattare dell’esercizio provvisorio sui conti pubblici italiani. Tutto nella “norma” insomma, una Manovra di Bilancio approvata con voto di fiducia dal Governo: eppure, non solo a vedere le critiche delle opposizioni, qualcosa di molto particolare è avvenuto per la Finanziaria del Governo Conte-2. Ieri il Ministro D’Incà ha posto la questione di fiducia sulla maxiemendamento alla Manovra senza modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato la scorsa settimana: il che significa che se il voto odierno passerà anche a Palazzo Montecitorio, la Finanziaria avrà avuto solo due lettura in Parlamento con una delle due Commissioni Bilancio che addirittura non è riuscita a presentare alcun altro emendamento per modifiche al testo arrivato “blindato” da Palazza Madama. Se infatti fosse avvenuta anche solo una norma modificata, si sarebbe dovuti ritornare al Senato, rallentando la road map tale da far scattare l’esercizio di bilancio di fine anno; «Nicola Zingaretti, segretario del PD che è al Governo della Nazione, si lamenta perché a suo dire non avrei presentato in questi mesi proposte per risolvere i problemi finanziari della nostra economia. Verrebbe da rispondergli che non spetta alle forze di opposizione farlo, ma voglio invece aiutare lui e le imbarazzanti forze politiche che ci governano. Fratelli d’Italia ha presentato una contro manovra con proposte economiche e finanziarie ben articolate: dalla tassa piatta sui redditi incrementali, alla web tax, al contrasto alla grande evasione e alla concorrenza sleale. Peccato che Zingaretti fosse in quei giorni intento a occuparsi delle nuove priorità del PD: ius soli e lotta al fascismo», ha attaccato la leader di FdI Giorgia Meloni dopo le critiche mosse dal Governo alle opposizioni, davanti alle urla in Aula ieri per la mancanza di discussione sulla Manovra 2020 alla Camera.

MANOVRA 2020 IN PUNTI: IL TESTO “BLINDATO”

La votazione per appello nominale sulla Manovra di Bilancio inizierà dunque questo pomeriggio alle 15:30: dalle 14 prenderanno il via le dichiarazioni di voto sulla fiducia, si passerà all’esame degli ordini del giorno, poi al via libera definitivo di Montecitorio che con ogni probabilità – data la forte maggioranza in numeri di cui gode il Governo Pd-M5s-LeU-Italia Viva – sancirà anche l’ok finale alla Finanziaria 2020. Ma dietro al “piccolo miracolo” come lo chiama il Ministro dell’Economia Gualtieri, vi è un Governo diviso e dilaniato su molte parti della Manovra: tra rinvii, stralci e “compromessi”, il testo base della Legge di Bilancio è variato decisamente rispetto alla prima bozza (e proprio questo continuo cambiare per liti tra Pd, M5s e Italia Viva ha ritardato l’arrivo in Aula della Legge e la conseguente calendarizzazione “blindata”). Ecco i punti principali: si va dal Green New Deal (piano di investimenti pubblici sull’ambiente), alla sterilizzazione dell’Iva e delle accise per un valore di 23 miliardi di euro (alzandole però ulteriormente per i prossimi anni, ndr), arrivando poi al taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (fonte Sole 24 ore). L’abolizione del Superticket sanitario ma anche nuove risorse per i Comuni e la qualità dell’abitare, passando per il taglio dei Fondi Pa per la spending review e nuovi fondi per ospedali, concorsi e stipendi per le Forze dell’Ordine. Novità in Manovra 2020 del Governo Conte-2 anche sulla lotta all’evasione e gli incentivi ai pagamenti digitali (il Bonus Befana, che però arriverà nel 2021): viene ridotto dal 15 al 10% l’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, mentre salta invece cedolare secca per gli affitti dei negozio (non ricucendo lo strappo creatori tra Italia Viva e M5s-Gualtieri-Conte). Rinviata sia la Plastic tax che la Sugar tax che tanto avevano fatto discutere Renzi e la “minoranza” interna al Governo giallorosso.





