Manovra 2020, voto fiducia Senato: diretta video/ Governo, stop cannabis e Tobin Tax

Con un acceso scontro in Aula si è aperta la giornata decisiva in Senato che porterà al probabile via libera del Governo Conte-2 alla Manovra di Bilancio 2020 tramite il voto di fiducia, richiesto poco fa dal Ministro D’Incà prima della pausa pranzo a Palazzo Madama. Dopo vertici, rinvii e liti interne tra Pd-M5s-Italia Viva-LeU (tutt’altro che terminate, ndr) si è giunti ad una bozza complessiva carica di emendamenti riuniti in un unico maxiemendamento che dovrà essere votato dal Parlamento questo pomeriggio. I tempi della “road map” sono strettissimi e già le opposizioni contestano che la legge più importante dell’anno di fatto non venga discussa in una delle due Camere (Montecitorio dovrà approvare praticamente a scatola chiusa altrimenti c’è il rischio di sforare il 31 dicembre 2019 e far scattare l’esercizio di bilancio provvisorio) con l’altra, il Senato, che oggi offre una lunga diretta (qui sotto lo streaming video da Palazzo Madama, ndr) con un’unica votazione su tutti gli emendamenti riassunti insieme. Sono circa 1000, un carico abnorme di lavoro che per forza di cose non potrà prevedere una discussione specifica su ciascun punto: «si va da decine di micronorme, che riguardano realtà locali, alla plastic e sugar tax passando per la tassa sulla fortuna; dai ritocchi alle accise sui carburanti alle misure legate alla riscossione degli enti locali», ben riassume l’Agenzia Ansa nel presentare le strutture generali della Manovra di Bilancio 2020 preparata dal Governo Conte-2.

MANOVRA 2020: GOVERNO RISCHIA TRA EMENDAMENTI E RINVII

Dicevamo dello scontro che in apertura ha visto la Presidente Casellati e il M5s come assolti protagonisti: il Senato alla partenza della discussione sulla Manovra 2020 ha posto il giudizio di inammissibilità delle norme sulla cosiddetta liberalizzazione della cannabis light. Il provvedimento inserito all’ultimo dal M5s puntava ad alzare il livello consentito di Thc per legge, trovando l’opposizione netta di Italia Viva interna al Governo e di tutto il Centrodestra nelle opposizioni. A quel punto due esponenti del M5S hanno chiesto alla presidente Elisabetta Casellati di dimostrare che la scelta non sia stata «frutto della pressione della sua parte politica», e la senatrice ha ribadito con forza «è stata una decisione meramente tecnica. Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge». Poco dopo arriva il plauso della Lega con il leader Salvini che spiega «Ringrazio la presidente a nome di tutte le comunità di recupero d’Italia. Evitata la vergogna dello Stato spacciatore». Mentre però il Governo annunciava la fiducia con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (inserendo un maxiemendamento che include le modifiche al provvedimento approvate dalla commissione Bilancio del Senato), la Presidente del Senato ha cominciato anche il giudizio di inammissibilità delle norme Tobin Tax (avrebbe introdotto un’aliquota dello 0,04% su alcuni tipi di transazione finanziarie online) e lo slittamento da luglio 2020 al 1 gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia. Se il via libera arriverà al Senato – i numeri, dopo gli ultimi passaggi da M5s alla Lega nei giorni del caso-Mes, sono tutt’altro che sicuri – alla Camera non resterà che confermare con voto compatto la Manovra 2020, stante proprio il rischio di altre letture della Finanziaria che porterebbero l’Italia all’esercizio provvisorio. La Lega ha già annunciato di voler ricorrere alla Consulta per l’esautorazione di una Camera dai propri poteri.





