Manovra 2021, testo domani alla Camera/ Ok emendamenti: ecobonus auto, autonomi e Imu

Dopo un intenso lavoro fino a notte fonda, la Commissione Bilancio della Camera ha ripreso a votare i corposi emendamenti alla Manovra di Bilancio 2021 in vista dell’approdo in Aula di lunedì 21 dicembre a Montecitorio. I tempi sono molto stretti dato che entro il 31 dicembre deve essere stata votata nelle due Camere, il che inevitabilmente consentirà spazi per emendamenti e minima discussione solo alla Camera prima dell’invio del testo “bloccato” al Senato. In attesa dei consueti “colpi di fiducia” che sicuramente il Governo dovrà approntare per evitare l’esercizio provvisorio del bilancio (qualora si uscisse dai tempi di fine anno, ndr), la commissione Bilancio lavora alacremente per approntare il testo finale: sono nel frattempo diverse le novità emerse dopo il voto sugli emendamenti accettati, alcuni anche dell’opposizione. In primis, l’anno bianco per gli autonomi: 1 miliardo di euro nel 2021 per l’esonero dei contribuiti previdenziali di Partite Iva e tutti i professionisti, con accesso indirizzato al lavoratore che ha percepito nel 2019 non superiore ai 50mila euro e nel 2020 ha registrato calo di fatturato non inferiore al 33% dello scorso anno. Altra importante novità al testo base della Manovra (approvato il 17 novembre scorso, ndr) riguarda la Sugar Tax: con un emendamento a firma Italia Viva, la tassa sullo zucchero è stata rinviata al 1 gennaio 2022, mentre sempre sul fronte tasse viene tolta l’Imu per nel 2021 solo per il settore turismo e spettacolo.

GLI ALTRI EMENDAMENTI APPROVATI

Sempre in Commissione sono poi stati approvati anche diversi altri emendamenti su fronti economici e settoriali sotto la pressante crisi da pandemia Covid-19: risorse per piano vaccini, con assunzione fino a settembre 2021 per 3mila medici e 12mila infermieri. Nella Manovra di Bilancio del Governo Conte-2 vengono anche inseriti e rinnovati gli ecobonus per l’auto con 3500 euro per ogni cittadino che intende cambiare macchina a fronte di rottamazione di vecchia auto (di almeno 10 anni). Come informa l’Agenzia Ansa, per i primi 6 mesi del 2021 «arriva anche un ecobonus per il ricambio di veicoli commerciali. Confermati anche gli incentivi per le auto ibride ed elettriche (2mila euro in più agli incentivi già esistenti, ndr)». Sempre per gli autonomi, ok alla Cig (che si chiamerà per questa categoria Iscro, indennità di continuità reddituale e operativa) che prevede assegno minimo di 250 e massimo 800 euro al mese per 6 mesi «per chi abbia subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti e abbia dichiarato un reddito non superiore a 8.145 euro. Potranno richiederlo le partite Iva aperte da almeno 4 anni». Stanziati in Legge di Bilancio anche 50 milioni di euro per l’anno prossimo in sostegno alle neomamme lavoratrici: «i fondi puntano a sostenere le misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri». Per le mamme di figli disabili (almeno al 60%) ok all’assegno da 500 euro per le madri single disoccupate o monoreddito; per mamme detenute invece, fondo da 1,5 milioni di euro per ogni anno dal 2021 al 2023 per il finanziamento dell’accoglienza di genitori in carcere con figli in case famiglie.



