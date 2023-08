Manovra 2023, Albano (MEF): “Ecco le 3 priorità”/ “Crescita, natalità e potere d’acquisto”

E’ prematuro parlare di cifre per la legge di Bilancio, ma il governo ha le idee chiare: perentoria Lucia Albano. Intervistata dal Corriere della Sera, la sottosegretaria al ministero delle Finanze ha sottolineato che l’indicazione del premier Meloni è di tagliare sprechi e inefficienze e di rivedere le voci di spesa. L’indirizzo è chiaro, deve tornare la politica: “Per raggiungere gli obiettivi è necessario, parafrasando la premier, che vi sia ‘il massimo della compattezza e della determinazione’, e all’interno del governo c’è grande unità, com’è evidente dalla sintonia con il ministro Giorgetti”. Soffermandosi sulle elezioni europee, la Albano ha rimarcato che la priorità sul piano Ue è la partita del Patto di Stabilità: “Dopo i ripetuti rialzi dei tassi d’interesse che contraggono l’economia, sarebbe molto grave per l’Europa tornare ad una fase di austerità. Su questo non vedo alcuna divergenza”.

Riforma Costituzionale, Casellati: “Premierato all’italiana, testo pronto”/ “Garanzie per i poteri del Colle”

L’analisi della sottosegretaria Albano

Come anticipato, le priorità della manovra sono chiare per la sottosegretaria Albano: “Sono quelle indicate nel nostro programma di governo. Tutte le risorse a disposizione saranno indirizzate verso la crescita, la difesa del potere d’acquisto delle famiglie e il sostegno alla natalità”. Una riflessione anche sui redditi più bassi: “Siamo consapevoli che esiste un problema di lavoro povero, ma le retribuzioni sono esigue a causa di un cuneo contributo molto elevato. La riduzione del cuneo fiscale è, dunque, la principale misura per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, unitamente ad altri interventi come l’assegno unico. Particolare attenzione verrà data alle famiglie con figli e al lavoro femminile”.

LEGGI ANCHE:

Marcello De Angelis si è dimesso da portavoce Regione Lazio/ "Mostruosa macchina del fango contro di me"Marco Cappato: “i Servizi Segreti mi spiano da mesi, Meloni verifichi”/ Mantovano: “escludo intercettazioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA