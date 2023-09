Manovra 2024/ 2 Misure per le famiglie: fino a 400€ in più al mese (22 settembre 2023)

La manovra 2024 sarà molto probabilmente, una delle operazioni finanziarie più complesse. I motivi sono strettamente legati alle problematiche che viviamo, e alle poche risorse finanziarie che ci consentirebbero di trovare una soluzione a queste vicissitudini.

La prossima Legge di Bilancio 2024 dovrebbe basarsi sulla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, le cui risorse economiche potrebbero essere davvero “poche”. Eppure, i punti di interesse sono molti di più rispetto alle disponibilità: dal taglio del cuneo fiscale alla denatalità, dall’inflazione al lavoro precario.

Manovra 2024: quali misure per la famiglie?

Nella manovra 2024 si evinceranno soprattutto, i problemi legati alla famiglia. Infatti, con i tassi di inflazione attuale e i rincari a cui stiamo assistendo, il sostentamento – soprattutto con i figli – diventa sempre più complesso.

I problemi da risolvere sono svariati, prevalentemente l’idea è quella di aiutare i genitori (single o coniugi), per poterli aiutare a sostentarsi da vivere, anche in periodi dove inflazione, rincari e precariato, risultano i principali antagonisti per ogni nucleo familiare.

Reddito di infanzia

Il reddito di infanzia, sarebbe una prima misura destinata a quei nuclei familiari con figli a carico, ma con un reddito inferiore ai 90 mila euro. A loro spetterebbe un assegno pari a 400 euro mensili, fino ai primi sei anni di vita del figlio.

Inoltre, tale reddito, potrebbe far cumulo con l’assegno unico universale, che ricordiamo viene garantito fino ai 21 anni del figlio a carico, mentre in caso di disabilità, non ci sono limiti di età.

Il reddito di infanzia invece, potrebbe risultare maggiorata nel caso in cui un genitore fosse single o ancora una volta, il figlio risultasse disabile.

Assegno di gioventù

L’assegno di gioventù che potrebbe figurare nella manovra 2024, rappresenta un altro aiuto per la famiglia, molto simile a quello precedente, visto che il nucleo familiare non dovrà superare i 90.000€ di reddito.

Soddisfatto il requisito, il contributo economico ammonterebbe a 250€ al mese per il figlio a carico, a patto che dimostri di essere iscritto all’Università o presso un istituto scolastico qualsiasi.

Per attuare entrambe le misure nella Legge di Bilancio 2024, si potrebbe pensare a sfruttare le risorse residue dell’Assegno Unico.











