La manovra viene criticata perché non stimola la crescita, l'Ue, invece, mette a rischio l'industria continentale

La Legge di bilancio 2026 è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato e trasmessa a palazzo Chigi e potrà iniziare presto il suo iter parlamentare. La manovra, che dovrebbe consentire all’Italia di uscire anticipatamente dalla procedura d’infrazione Ue, è stata criticata perché non contiene misure in grado di spingere la crescita economica.

Compenso progettisti esteri/ L'eccezione del caso esente da IVA

Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison e docente di Economia industriale all’Università Cattolica di Milano, ricorda tuttavia che «il debito pubblico sta crescendo in molti Paesi avanzati e questo ha reso ancor più necessario, rispetto a pochi mesi fa, mettere a punto una finanziaria molto accorta. Penso sia già tanto che si siano trovati, grazie anche al contributo richiesto a banche e assicurazioni, 4 miliardi di euro per interventi di sostegno agli investimenti delle imprese».

Comuni montani/ Tutti gli aiuti per favorirne il popolamento

Cosa pensa, quindi, delle critiche che sono state mosse alla manovra?

In un momento in cui l’obiettivo dovrebbe essere portare le finanze pubbliche pienamente sotto controllo, muovere critiche sul fatto è stato fatto poco sul fronte della crescita mi sembra accademico, quasi non si volesse prendere atto della situazione in cui ci troviamo. Mi sembra una critica che ha più a che fare con lo scontro politico che non con l’oggettiva valutazione della realtà dei fatti.

Queste critiche non potrebbero essere legate al timore che, una volta esaurito il Pnrr, non ci sa spinta per la crescita?

GEO-FINANZA/ La (meta)moneta anti-debito migliore delle cryptovalute

Penso sarà più facile gestire la fase post-Pnrr se i conti saranno a posto: con una situazione fiscale migliore sarà più facile trovare risorse per misure di politica economica, Un conto, infatti, è avviare una politica espansiva senza risorse e in procedura d’infrazione, un altro è uscire da questa procedura e avere più spazi fiscali per immaginare eventuali misure di sostegno all’economia. Tra l’altro lo spread sta scendendo, Dbrs ha alzato il rating dell’Italia ad A e non credo che Moody’s, che dovrà pronunciarsi il mese prossimo, potrà lasciare invariato il suo giudizio sul debito sovrano dell’Italia.

Il miglioramento della percezione del nostro Paese sui mercati può consentire di attrarre più investimenti esteri utili alla crescita?

Non c’è dubbio: c’è maggior fiducia a venire a investire in un Paese che appare più stabile e disciplinato, anche rispetto ad altri come la Francia. Se il nostro rating dovesse migliorare ancora, tutto il sistema ne trarrebbe vantaggio. Migliorerebbe la situazione patrimoniale delle banche che detengono molti titoli di stato italiani e diventerebbe più facile e meno oneroso per le stesse banche e per le grandi imprese emettere bond, anche all’estero.

Per il futuro della nostra economia saranno importanti anche le decisioni che l’Ue prenderà rispetto al Green Deal. Sembra che entro la fine dell’anno verrà ridiscusso il bando ai motori endotermici dal 2035 e che ci possa essere un’apertura sull’utilizzo dei biocarburanti.

Molto dipenderà anche da quali saranno le forze in campo e in quale direzione spingeranno. Sembra, infatti, che la Francia abbia una posizione sul bando dei motori endotermici diversa da quella di Italia e Germania. Chiaramente una revisione del Green Deal e del Clean Industrial Deal sarebbe auspicabile, perché diversamente si farebbe più concreta la prospettiva di una deindustrializzazione dell’Ue. Certo, si parla anche di produrre batterie per le auto elettriche nell’Ue, ma non è semplice.

Anche perché occorrerebbe una qualche forma di accordo con la Cina…

Come è stato detto da molti studiosi di politica internazionale, siamo passati da una logica di mercato a una logica di puro potere. In un contesto geopolitico di questo genere non si può affidare il proprio futuro industriale a degli accordi con i propri concorrenti. Occorrono certezze, scelte strategiche importanti, investendo su filiere che possono garantire uno sviluppo nel futuro. Penso che sarebbe opportuno puntare sull’infrastrutturazione europea, in modo anche da aumentare l’attrattività di un continente che ha flussi turistici importanti.

Su quali infrastrutture bisognerebbe puntare?

Infrastrutture di tutti i tipi, dai trasporti all’energia, tenendo conto che l’Ue non ha ancora compito una scelta chiara sul nucleare. Il che rende anche più difficile raggiungere gli obiettivi di transizione energetica che si è data. Bisognerebbe anche investire sulla farmaceutica: quella europea è fortissima, ma Bruxelles, per favorire la concorrenza, vuole ridurre la durata dei brevetti. È chiaro che a quel punto i produttori sono invogliati a spostarsi altrove, dove i brevetti durano di più.

Anche questa è una scelta che non aiuta l’industria europea.

Sembra non ci sia una scelta di Bruxelles che sia fatta per mantenere l’industria in Europa. Si tratta di decisioni compiute in nome di una teoria della concorrenza ormai superata. In un momento in cui ci si dovrebbe preoccupare di non essere invasi dalle merci cinesi a prezzi stracciati si pensa alla concorrenza, in nome della quale negli anni scorsi sono state bloccate aggregazioni che hanno impedito la nascita di campioni europei. Speriamo che ora il tentativo di revisione delle norme green sia fatta con criterio. Anche se non va trascurato il fatto che Bruxelles dovrà nel caso gestire ogni “retromarcia” cercando di non perderci la faccia.

(Lorenzo Torrisi)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI