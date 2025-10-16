Il Governo si appresta a varare la Legge di bilancio, cosa che in Francia potrà avvenire forse tra qualche settimana

In Italia il Governo si prepara a varare la Legge di bilancio, cosa che in Francia potrebbe avvenire nelle prossime settimane, dopo che il Premier Sebastien Lecornu ha annunciato che la riforma delle pensioni verrà sospesa fino alle elezioni presidenziali in programma nel 2027.

Nel frattempo il Fondo monetario internazionale ha confermato le previsioni di crescita per l’Italia al +0,5% quest’anno, ma sull’economia globale continua a pesare la guerra commerciale che si è da poco riaccesa tra Stati Uniti e Cina. Abbiamo chiesto un commento a Mario Deaglio, Professore emerito di Economia internazionale all’Università di Torino.

Cosa pensa della Legge di bilancio per come si sta delineando?

È una manovra che tiene a galla il Paese, ma non lo fa andare in una direzione precisa: c’è una riduzione dell’Irpef, ma mancano sufficienti indicazioni sul fronte dello sviluppo dell’economia e degli investimenti. Dunque, non è ben chiaro che cosa vorremmo o potremmo fare come Paese, come cercare di cambiare la situazione che abbiamo davanti a noi.

Quest’anno l’economia italiana crescerà dello 0,5% come pensano sia il Fmi che il Governo?

La nostra economia è sostanzialmente stazionaria, non peggiora e non escludo che l’anno possa chiudersi sopra il +0,5%. Di fatto con questa manovra aspettiamo che la tempesta passi. Così facendo stiamo un po’ perdendo terreno, ma tutta l’Europa lo sta perdendo.

Cosa pensa di quello che sta avvenendo in Francia, dove Lecornu ha annunciato una “retromarcia” sulla riforma delle pensioni?

La rinuncia alla riforma delle pensioni renderà necessario tagliare da qualche altra parte per risanare i conti pubblici. Dunque, ci saranno settori che dovranno rinunciare a qualcosa. Servirà un paziente lavoro e devo dire in questo senso che il nostro ministro dell’Economia di pazienza ne ha mostrata tanta, non ha mai alzato i toni e, anzi, tende ad abbassarli, riuscendo a ottenere consensi che non sembravano possibili qualche tempo fa.

E alla fine la situazione italiana è diventata migliore di quella francese…

Per quanto non siamo riusciti a utilizzare bene il Pnrr, la nostra situazione è migliore di quella francese, anche per la scelta di portare il deficit sotto il 3% del Pil già quest’anno e di uscire in anticipo dalla procedura d’infrazione Ue.

Quanto la situazione francese può influire sul resto d’Europa, visto che si tratta della seconda economia dell’Ue?

Ci può essere un’influenza importante, amplificata dal fatto che anche la prima economia dell’Ue, la Germania, non sta andando bene. A Berlino manca una leadership precisa e non c’è nemmeno un’opposizione molto forte. Non c’è stato lo scossone che ci si aspettava a inizio anno con il cambio di Governo. Ancora non si vedono i frutti degli investimenti nella difesa e nelle infrastrutture che sono stati autorizzati tramite il ricorso al debito.

Negli ultimi giorni si è riacceso il confronto tra Stati Uniti e Cina. Pensa che si arriverà in breve tempo a una distensione dei rapporti tra i due Paesi?

L’economia cinese soffre di debolezza sul fronte della domanda interna, anche perché la classe media ha perso molto in Borsa nel recente passato. Per questo Pechino punta molto sull’export. E questo non sta bene all’Amministrazione americana che cerca, tramite i dazi, di proteggere dei settori che fanno fatica a produrre negli Stati Uniti o di costringere le aziende straniere ad aprire stabilimenti negli Usa. Non so se questa strategia funzionerà. Intanto Pechino porta anche avanti il progetto di una valuta internazionale al dollaro che irrita non poco Washington. Vedremo se le tensioni caleranno nelle prossime settimane. Non sarebbe la prima volta che accade.

(Lorenzo Torrisi)

