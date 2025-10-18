Difficile far meglio della Legge di bilancio 2026, che però non interviene sulla burocrazia che pesa su cittadini e imprese

“Sarà anche una manovra piccola, ma di questi tempi non mi preoccupa una manovra piccola, penso che piuttosto dobbiamo preoccuparci delle grandi manovre!”: con questa battuta amara (e pacifista) un osservatore come Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia nel Governo Conte, molto qualificato – e non particolare “sostenitore” del Governo di centrodestra – ha scolpito un giudizio ironico ma perfetto sulla Legge di bilancio per il 2026 che il Consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha mandato ieri alle Camere per l’iter parlamentare, che sarà anche quest’anno – c’è da giurarlo – accidentato e scandito dal consueto “assalto alla diligenza”.

Dei 18 miliardi stanziati (la “piccola manovra” vale pur sempre quasi l’1% del Pil) ne dedica 1,9 al sostegno ai salari e alla lotta al “lavoro povero”; altri 3,5 in tre anni vanno alla famiglia e alla lotta alla povertà; con 9 miliardi di stanziamento sempre per i prossimi tre anni (da confermare di anno in anno, però!) si interviene sull’Irpef riducendo il secondo scaglione di aliquote dal 35% al 33% sul reddito fino ai 50 mila euro annui; 4 miliardi andranno alle imprese, per le quali tornerà il superammortamento sugli investimenti innovativi e viene rifinanziata la legge Sabatini; vengono confermati i bonus ristrutturazioni del 50% per la prima e del 36% per la seconda casa.

Insomma: i detrattori potranno definirli “contentini” per tutti, ma così “ini” non sono, e comunque per confermare la stabilità della finanza pubblica e il sia pur lento “rientro” dall’eccesso di debito, alternative migliori non ce n’erano. Sul piano finanziario.

È sul piano gestionale che ci si poteva, e ci si può ancora, aspettare di più da questo Governo. Sul piano di quelle “riforme che non costano”, che consisterebbero – dovrebbero consistere! – nel superamento di una burocrazia asfissiante. Che dissuade dall’intraprendere. Che deprime chi ha intrapreso. E colpisce la voglia di innovare. La vita vera dell’impresa, soprattutto quella medio-piccola, è bersagliata da una specie di fuoco di sbarramento.

Innanzitutto sul piano fiscale, dove più si concentravano le speranze dei cittadini, e dove invece continuano ad allignare i vecchi metodi che sono punitivi per chi paga e impotenti per gli evasori veri – non a caso l’Istat ha certificato che nel 2023 (regnante ancora Ernesto Maria Ruffini all’Agenzia delle Entrate) “l’economia non osservata” ha superato i 217 miliardi di euro, pari al 10,2% di incidenza sul Pil, crescendo di 15,1 miliardi, con un bel +7,5% rispetto al 2022 (cioè più della crescita del Pil corrente).

Dunque, l’economia nera cresce, nonostante il presidio dell’Agenzia, che però non cambia né metodi, né vertici (ossia: Ruffini è andato a fare il federatore della sinistra, per quanto al momento la cosa sia chiara soltanto a lui) e al suo posto è stato nominato il suo vice. Bravo, bravissimo ma della stessa scuola.

La stessa riforma della magistratura, al di là degli strepiti delle toghe, segna il passo e non sana la ferita vergognosa del referendum sulla responsabilità civile dei giudici, lasciato peggio che senza applicazioni: con applicazioni ridicole. E poi il nuovo codice degli appalti, che non funziona nel prevenire la corruzione, ma neanche nel facilitare le assegnazioni; e la mancata riforma degli incentivi.

Insomma, è come se la compagine di governo mancasse delle competenze necessarie per metter mano a un ammasso di leggi vecchie, decotte, contraddittorie e inapplicabili (basti pensare alla Palazzopoli di Milano). E questo nuoce al Paese più del debito pubblico.

Giorgia Meloni è una decisionista: ebbene, decida di fare sul serio le riforme che non costano. Ci sono, basta volerle fare.

