Cosa succede oggi in CdM e quando verrà approvata la Manovra 2026: Governo verso approvazione del Documento Programmatico di Bilancio. Cifre e misure

IL “DOPPIO” CDM PER APPROVARE LA MANOVRA DI BILANCIO 2026: COSA SUCCEDE OGGI CON IL DPB

Un doppio Consiglio dei Ministri per adempiere perfettamente alle scadenze e al contempo per limare tutti gli ultimi dettagli di una Manovra di Bilancio 2026 tutt’altro che semplice viste le risorse “light” a disposizione per la finanza pubblica: il Governo Meloni si riunisce oggi alle ore 15.30 a Palazzo Chigi l’indomani del grande accordo di pace a Gaza, con il rientro della Presidente del Consiglio in tempo stamane per la visita ufficiale di Papa Leone XIV al Quirinale.

Secondo fonti qualificate del Governo riportate dall’AGI, la scelta della maggioranza è dunque per un duplice CdM oggi e giovedì prossimo per blindare la Manovra e rispettare le scadenze europee: oggi verrà infatti approvato il Documento di Programmazione di bilancio (il Dpb) che occorre inviare a Bruxelles entro e non oltre il 15 ottobre, mentre per la Manovra 2026 vera e propria si prevede un secondo CdM nella giornata di giovedì 16 ottobre con la possibilità a quel punto di inviare la Finanziaria in Parlamento rispettando la scadenza del 20 ottobre.

«La Manovra non è ancora chiusa», fanno sapere dal MEF con il titolare Ministro Giorgetti, ed è proprio sulle ultime trattative che si formerà oggi in Consiglio dei Ministri l’illustrazione dello schema di disegno di legge, come indicato nell’ordine del giorno di Palazzo Chigi: come sempre il Dpb serve da base centrale della Legge di Bilancio, che però potrebbe aggiungere al proprio interno alcuni capitoli di spesa che contribuiscano ad elevare la portata della terza finanziaria del Governo Meloni.

LE MISURE E LE TRATTATIVE: PER GIORGETTI OGGI “CHIUDIAMO CON I NUMERI”

Le cifre della Manovra 2026 restano quelle già preventivate dal Ministero dell’Economia da tempo, ovvero 16 miliardi di euro pari allo 0,7% del PIL italiano: taglio delle tasse, interventi sulle pensioni, aiuti alle famiglie, contributi dalle banche (anche se la trattativa è in piena corsa, come spieghiamo nel focus a fondo pagina, ndr) e pacchetto di misure su casa e sanità.

«Oggi chiudiamo tutti i numeri della Manovra, giovedì li perfezioniamo», spiega il Ministro dell’Economia Giorgetti, pronto all’informativa in CdM sul nuovo Dpb 2026 che di fatto contiene lo schema delle cifre contenute nella Legge di Bilancio annuale. La base portante della Manovra resta comunque il taglio della seconda aliquota Irpef per andare incontro al ceto medio, finora escluso dagli aiuti nelle precedenti Finanziarie: la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle, l’aumento dell’età pensionabile di qualche mese e gli interventi per casa e famiglie rappresentano il “menù” ulteriore del Dpb in via di presentazione.

Si passa come annunciato già da Palazzo Chigi negli incontri con sindacati e imprese dal 35 al 33% per l’Irpef, con il costo da 2,2 miliardi di euro per un risparmio di circa 440 euro l’anno ai redditi tra i 28mila e i 50mila euro annui: la pace fiscale presentata dalla Lega di Salvini prevede la rottamazione in 9 anni delle cartelle esattoriali, mentre sul fronte pensioni si pensa all’aumento dal 2027 fino a 3 massimo, ma non per tutti, mentre la proroga di Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna viene data come quasi certa.

Importante la fetta di un miliardo di euro per gli aiuti alle famiglie, tra cui i bonus mamme e congedo parentali, ma anche detrazioni per il quoziente familiari fino alla definizione di un potenziale “piano casa” tra cui emerge l’esclusione della prima casa dal calcolo ISEE (altra proposta della Lega). Confermata invece la tassazione ridotta al “solo” 10% per gli straordinari fino ai 4mila euro annui per permettere un ulteriore recupero del potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese.

L’APERTURA DELLE BANCHE CON IL PRESIDENTE ABI PATUELLI: VERSO CONTRIBUTI “SPALMATI” IN PIÙ ANNI

A tenere ancora aperta la “partita” sulla Manovra 2026 resta la possibilità di un contributo richiesto al mondo bancario dal Governo, uno dei cavalli di battaglia di Giorgetti nei mesi precedenti alla Finanziaria già dello scorso anno: il dialogo è però impostato e ben avviato, andando oltre la vecchia tassa sugli extraprofitti e limando un intervento che potrebbe portare tra i 3 e i 4 miliardi di euro nelle casse dello Stato.

Al netto infatti delle spese per la difesa in ottemperanza agli impegni NATO (aumento dello 0,2% del PIL annuo), è sul fronte banche che si attendono le principali novità tra la presentazione del Dpb oggi e l’approvazione della Manovra forse già giovedì in CdM: i bancari sono ovviamente contati alla tassazione straordinaria, mentre sono ben più disponibili ad un contributo da spalmare in più anni.

Lo ha spiegato la stessa ABI (Associazione Banche Italiane) nella nota diffusa nelle scorse ore, sottolineando come sia stato approvato all’unanimità dal consiglio direttiva il proseguire in via straordinaria con «contributi poliennali al Bilancio dello Stato per il rilancio dell’economia e della solidarietà sociale». È di fatto lo stesso accordo già visto nella Manovra del 2025, con la possibilità però di concordare ulteriormente una sorta di “anticipo” sulla liquidità verso lo Stato, il tutto evitando qualsiasi tassa “extraprofitti” vista durante il Governo Draghi.