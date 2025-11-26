Il punto sulla Manovra 2026 dopo il vertice di maggioranza a P. Chigi e la "tagliola" sugli emendamenti: cosa entra, cosa no, cosa viene rimandato

DUE ORE DI VERTICE A PALAZZO CHIGI: COSA È EMERSO DAL GOVERNO SULLA MANOVRA 2026

Con oltre due ore di durata, è terminato il vertice di maggioranza del Governo Meloni a Palazzo Chigi per definire la road map finale sui tempi e sui contenuti degli emendamenti alla Manovra 2026: l’indomani del via libera alla Legge di Bilancio dalla Commissione Europeo, il complesso piano di discussione alla Camera – sulle migliaia di emendamenti presentati da Governo e opposizione in commissione Bilancio – entra nel vivo, dopo che già sono stati eliminati stamane alcune centinaia di modifiche “inammissibili” per mancanza di coperture (con possibilità di ripresentare l’emendamento corretto già nelle prossime ore) o per “estraneità di materia”.

Interlocuzioni positive tra i leader di FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, assieme alla Premier Meloni e al Ministro Giancarlo Giorgetti, preparando il piano di azione da qui a capodanno per evitare corse in extremis in Parlamento: sul tavolo sono stati discussi – secondo fonti dell’ANSA – gli affitti brevi, l’estensione dell’iperammortamento, l’ampliamento dell’esenzione ISEE sulla prima casa, ma anche il regime fiscale sui dividenti e le misure per favorire l’emersione di oro dagli investimenti.

Secondo quanto emerge da fonti qualificate del Governo riportate dalla Rai, si va verso l’aumento dell’Irap di 2,5 punti per le grandi banche nell’ottica di quel “contributo di solidarietà” richiesto dagli istituti bancari dopo gli extra profitti degli ultimi anni. In attesa di capire se molti degli emendamenti “scartati” potranno essere recuperati con un diverso “tagliando” sulle coperture, ecco quanto emerso dalla tagliola applicata in Commissione Bilancio della Camera. Fratelli d’Italia fanno sapere in una nota che per le coperture di tutte le modifiche richieste serve ad oggi «almeno più di un miliardo aggiuntivo» ai 17,5 mld già stanziati dallo Stato con la conferma dell’Unione Europea.

GLI EMENDAMENTI STOPPATI E QUELLI CON SEMAFORO VERDE: ECCO COSA CAMBIA (E QUANDO SI ARRIVA IN AULA)

Sono infatti in tutto 105 gli emendamenti della Manovra segnalati dai gruppi come inammissibili: 18 sono stati dichiarati del tutto non ammissibili per una completa estraneità di materia (dovranno essere oggetto o di decreto ad hoc o da inserire nel Milleproroghe), 87 invece per una mancanza totale o parziale di copertura economica. Al momento viene accantonato in attesa di una copertura stabile l’emendamento Lega sul Piano Casa (con incentivi per acquisto e affitti agevolati).

Resta però un emendamento considerato chiave dalla maggioranza in Manovra 2026, a sigla Malan (FdI): si tratta di stabilire che le riserve dell’oro in Banca d’Italia diventino a tutti gli effetti «proprietà dello Stato in nome del popolo italiano». Il provvedimento non ha convinto la BCE e la stessa Commissione Europea, che per ora preferisce un “no comment” in merito alla decisione del Governo sull’emendamento “aureo”, «non siamo stati consultati e non c’è un confronto preliminare per ora», dicono da Francoforte.

Salvati dalla “tagliola” anche 4 emendamenti sui 5 legati a modifica sui condoni edilizi, specie quello che rimodula le sanzioni finali: viene invece fermato l’emendamento che stabiliva per i Comuni l’obbligo a rilasciati i titoli abilitativi edilizi in sanatoria dopo i procedimenti già previsti entro fine marzo 2026. Stoppato l’articolo della Lega che chiedeva di aumentare di 5 miliardi di euro per ogni anno dal 2026 al 2028 il fondo per la riduzione della pressione fiscale con l’utilizzo della cessione di quote del MES, così come al momento non trova copertura la proroga di Opzione Donna per le pensioni delle lavoratrici fino al 31 dicembre 2025. Il Canone Rai sarà ridotto da 90 a 70 euro, con giudizio ammissibile dalla Commissione, mentre risulta stonato l’emendamento che proponeva la responsabilità civile dei medici.

Con la conferenza dei capigruppo alla Camera tenutasi questa mattina è stato infine calendarizzato in maniera definitiva l’invio del testo della Manovra 2026 con l’avvio delle discussioni in aula: si comincia venerdì 19 dicembre 2025, con la necessità entro il 31 dicembre di un’approvazione sia a Montecitorio che al Senato (dove però permarrà la tradizione di questi anni di un voto di fiducia finale del testo modificato e approvato dalla Camera, ndr).