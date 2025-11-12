L'onorevole leghista Massimiliano Romeo spiega la Manovra 2026: ecco i capisaldi ai quali la Lega non è disposta a rinunciare nelle trattative

Mentre entra sempre più nel vivo il dibattito politico sulla Manovra 2026 – proprio in questi giorni giunta sui banchi del Senato per gli ultimissimi emendamenti -, abbiamo avuto modo di confrontarci con il senatore e capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo che ha esposto proprio quelle che sono le assolute priorità del Carroccio per la Legge di Bilancio; oltre a rispondere ad alcune delle accuse e delle critiche che sono state mosse in questi giorni dalle opposizioni e da certe correnti dei sindacati, letteralmente sul piede di guerra.

Nell’intervista in esclusiva ai microfoni del “IlSussidiario.tv“, l’onorevole Massimiliano Romeo ci ha spiegato che il principio cardine della Manovra è quello di inseguire un equilibrio tra le tutele dal punto di vista di “temi come sicurezza, famiglia e tutto ciò che ha a che vedere anche con la riduzione delle tasse” e con la necessità di trovare “le coperture” per le misure facendo sì che “il nostro bilancio sia credibile e dia garanzie di stabilità ai mercati internazionali”.

Proprio da questo punto di vista – spiega ancora Romeo – l’obbiettivo è quello di uscire dalla procedura di infrazione europea “già per la primavera del prossimo” in modo da lanciare “un segnale molto importante e molto significativo anche dal punto di vista della crescita futura”. Il tutto stabilizzando i conti pubblici per poter “agire a partire dal 2027/28 dopo un anno – ammette l’onorevole Massimiliano Romeo – di sacrifici che dovremmo fare, sotto certi aspetti” il prossimo anno.

Massimiliano Romeo: “Ecco quali sono i capisaldi della Lega per la Manovra 2026, tra sicurezza, aiuto ai cittadini e meno tasse”

Pur gettare le basi di questa crescita, prosegue Massimiliano Romeo nell’intervista a “IlSussidiario.tv”, nel frattempo “si introducono anche delle misure importanti” partendo dall’ormai noto taglio dell’Irpef “per venire incontro a 13,6 milioni di italiani” permettendo loro di mettere da parte maggiori risparmi; tenendo conto anche del “taglio del cuneo fiscale di sette punti” reso strutturale dalla Manovra a beneficio dei “14,6 milioni di italiani” che si trovano a convivere con “un reddito più svantaggiato”.

Contestualmente – precisa ancora il capogruppo della Lega al Senato – “sul tema della sicurezza” la Lega ha spinto affinché si confermasse “il turnover da parte delle forze dell’ordine” e affinché gli investimenti in Difesa venissero utilizzati soprattutto “sulla sicurezza interna, sul personale, sulle infrastrutture strategiche, sulla tecnologica” e anche – forse soprattutto – “sulla protezione (..) dei confini nazionali” e sulla lotta “dell’immigrazione clandestina”.

Resta fermo e chiaro, nel mentre, che per la Lega non è neppure lontanamente in discussione l’idea di “creare nuove tasse o istituire patrimoniali” bollando le voci degli ultimi giorni come vere e proprie “fake news” di chi vuole “denigrare il governo di centrodestra”, ricordando – peraltro – che proprio la Lega ha proposto una riduzione delle tasse con la “flat tax del 5% sui rinnovi contrattuali“: l’unica (per così dire) tassa aggiuntiva – spiega Massimiliano Romeo – è il “contributo straordinario alle banche” che servirà soprattutto – con un gettito di circa “2,4 miliardi” – ad aumentare i “5 miliardi” stanziati per la “sanità”.

Altro caposaldo leghista, conclude Romeo nell’intervista a tutto campo, è il tema della “rottamazione” pensata per aiutare cittadini e imprenditori che hanno avuto difficoltà a pagare quanto dichiarato ed esclusivamente legata alla possibilità di dimostrare una “particolare situazione di difficoltà”: rottamazione che durerà “9 anni, con 54 rate” e che aiuterà anche le casse dello stato recuperando parte di quei debiti considerati irrecuperabili.