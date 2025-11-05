La manovra pesa sulle tasche dell'ABI, che in tre anni dovrà fornire un contributo economico non indifferente.

La prossima manovra 2026 mette in ginocchio (relativamente), l’ABI, che in 3 anni dovrà contribuire al gettito fiscale, e dovrà farlo per un importo di almeno 9,6 miliardi di euro (come ha confermato il direttore dell’Associazione Bancaria Italiana).

Le entrate più sostanziose deriveranno dunque dal settore di intermediazione finanziaria, specialmente dagli enti assicurativi che dovranno spalmare 11 miliardi di euro nel quadriennio. Una misura che impatta negativamente, soprattutto dopo la maggiorazione della tassa dell’IRAP

Manovra ABI ed enti “sotto torchio”?

Il direttore dell’ABI, Marco Elio Rottigni, ha sottolineato come la manovra del Bilancio 2026 abbia imposto un ulteriore aggravio fiscale ed economico agli enti bancari, che già devono assorbire i recenti rialzi (come l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

É chiaro dunque, che per le banche si verifica un minor margine di guadagno, dai finanziamenti ai mutui, dall’impiego di liquidità ad ogni altra operazione a disposizione dei correntisti e clienti.

Ora il contrasto tra le istituzioni e i parlamentari è palese, dato che Rottigni stesso sostiene che gli associati avrebbero dovuto prima di tutto accertarsi la reale disponibilità e fattibilità dell’intervento proposto in Bilancio.

Matteo Salvini insiste negli aiuti da parte delle banche

Il vicepremier Matteo Salvini, torna a parlare sulla questione e insiste nel chiedere un contributo finanziario alle banche, che con il loro aumento del gettito potrebbero favorire l’assunzione di più carabinieri e poliziotti, e un aumento nelle buste paghe (con più riconoscimenti sugli straordinari lavorati).

Dalle banche arrivano però le prime opposizioni, a partire dall’amministratore delegato e anche direttore generale di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti, che ricorda come il maggior contributo dalle istituzioni arriva grazie al credito concesso alle aziende.

Si focalizza sullo stesso concetto anche Rottigni, che prende d’esempio i finanziamenti personali, finalizzati e tutto quel che riguarda anche il credito al consumo (con un volume garantito ed esborsato di quasi 120 miliardi di euro).