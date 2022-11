Manovra di Bilancio 2023 oggi in CdM/ Bozza misure: bollette, pensioni, RdC, flat tax

MANOVRA DI BILANCIO 2023, LA BOZZA OGGI IN CDM: ORARIO E ANTICIPAZIONI

È stato convocato oggi alle ore 20.30 il Consiglio dei Ministri dove il Governo Meloni intende presentare la Manovra di Bilancio 2023, con la tempistica record (imposta dal rischio di esercizio di bilancio a fine anno, ndr) di soli due mesi dopo le Elezioni Politiche. CdM previsto in serata in quanto i ministri sono già stati preallertati per diversi incontri politici tra mattina e pomeriggio, atti a valutare le questioni ancora aperte. Con la Manovra 2023 – dove le misure potrebbe essere modificate anche in un secondo momento dopo l’invio del Documento Programmatico di Bilancio a Bruxelles, vista l’eccezionalità della tempistica da rispettare – si cercherà di far fronte primariamente al caro-energia e caro-prezzi, oltre a valutare i cordoni della spesa per il prossimo anno. «Ogni misura che si inserisce deve avere copertura del Mef. La situazione è molto complicata», ha spiegato stamane il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari. Ieri la Premier Giorgia Meloni ha fatto sapere «Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità».

La conferma dell’accordo in via di risoluzione su quasi tutti i punti all’ordine del giorno arriva anche dal vicepremier in quota Lega, Matteo Salvini: «C‘è assolutamente accordo su tutta la manovra, stiamo lavorando anche su altri dettagli. Se riuscissimo ad azzerare l’Iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale». Ieri il titolare del MEF Giorgetti sottolineava come l’impianto totale della Manovra 2023 dovrebbe aggirarsi attorno ai 32 miliardi di euro con però 21 miliardi di questi dedicati a rifinanziare i crediti d’imposta per le attività energetiche da alto consumo di gas ed energia elettrica. Come ammesso dal Governo, con un’emergenza tale sul fronte bollette la “coperta” rischia di essere corta sulle altre misure che entreranno stasera nella bozza definitiva del MEF in arrivo a Palazzo Chigi. Si cerca di non commettere ulteriore eccessivo debito pubblico: ergo, niente “shock” economico, vista la situazione si preferisce “spalmare” sui 5 anni di Legislatura per condurre in porto le battaglie storiche del Centrodestra (autonomia, flat tax, taglio tasse).

MISURE MANOVRA DI BILANCIO 2023: 32 MILIARDI, TUTTI I TEMI IN BOZZA

È previsto certamente una conferenza stampa con la Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per spiegare tutti i punti della Manovra di Bilancio 2023, ma visto l’orario del CdM in tarda serata è presumibile che l’incontro con i giornalisti dovrebbe avvenire nella giornata di domani, martedì 22 novembre. Qui di seguito riassumiamo “in pillole” i principali interventi e misure che dovrebbero entrare nella Manovra 2023, in attesa che le riunioni del pre-CdM in giornata risolvano tutti i nodi attualmente presenti.

BOLLETTE

Allo studio un “mix di aiuti” per coprire i primi tre mesi del 2023 sul fronte energia: sconto benzina, bonus sociale, crediti di imposta alzati dal 30 al 35% per le piccole attività commerciali (dal 40 al 45% per le imprese), fondo unico di supporto al fabbisogno energetico, da gestire con aiuti selettivi

PENSIONI

Per evitare il ritorno della riforma pensioni Fornero dal 1 gennaio 2023, il Governo punta alla Quota 103 per il solo anno 2023: si tratta di un “anticipo” della Quota 41 (anni contributivi) con il paletto dei 62 anni minimi per poter richiedere la misura. «Ci prendiamo un anno per pensare a una vera riforma – ha spiegato il sottosegretario al Lavoro, il leghista Durigon – insieme alle parti sociali». Una misura “ponte” per poter lanciare la riforma pensioni strutturata dal 2024.

FLAT TAX

Con la Manovra 2023 ci sarà l’aumento della soglia (da 65 a 85mila euro) per autonomi e partite Iva: decade la possibilità di una flat tax incrementale. Ci sarà riduzione della tassazione sui premi di produttività, da studiare quali soglie

TREGUA FISCALE

Cartelle esattoriali fino al 2015 si va verso la cancellazione di quelle sotto ai 1000 euro, mentre prevista riduzione di sanzioni (5%) e interessi, con rateizzazione in 5 anni, per le altre. Salta invece la “voluntary disclosure” (scudo fiscale) sui capitali di rientro dall’estero

CUNEO FISCALE

Replica del taglio di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro (costo totale 3,5 miliardi), mentre taglio fino a 3 punti solo per le fasce più fragili (reddito inferiore a 20mila euro)

IVA

Il nodo ancora irrisolto in Manovra 2023 è l’azzeramento o taglio da attuare su Iva di pane, pasta, latte; riduzione Iva sui prodotti infanzia e igiene intima femminile

EXTRAPROFITTI

Con riferimento al regolamento Ue, si cambia l’attuale norma misurando gli extraprofitti sugli utili e alzando l’aliquota attualmente al 25%: si ragiona in CdM su una forchetta del 30-33%, in base alla scelta che verrà fatta sull’Iva

BONUS TV E AIUTI IMPRESE

Rifinanziamento dei due contributi gia’ esistenti (per tv e decoder) con altre risorse per 100 milioni; rifinanziamento della legge Sabatini per sostenere le Pmi che investono in nuovi macchinari

TASSE E ACCISE

tassa al 25% sulle vincite al Lotto, Superenalotto e tramite Gratta e Vinci così come un aumento fino al 40% per le accise sulle sigarette: aumenti previsti anche per chi vende cannabis light

ASSEGNO UNICO

Incremento dell’assegno unico familiare: proposta in Manovra è di raddoppiare da 100 a 200 euro la maggiorazione per i nuclei con 4 o più figli e di garantire 100 euro in più per i figli gemelli

TETTO AL CONTANTE

Dal 1 gennaio il tetto al contante sale da 2mila a 5mila euro: tra le ipotesi c’è anche la cedolare secca per gli affitti dei locali commerciali.

PONTE SULLO STRETTO

Come confermato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per far ripartire l’iter dell’opera pubblica viene riattivata la società “Stretto di Messina” che era in liquidazione da 9 anni

REDDITO DI CITTADINANZA

«Ecco come cambia il reddito di cittadinanza: chi prende soldi pubblici non può rifiutare le offerte di lavoro. Basta con la ricetta a 5 stelle dei soldi a pioggia. E l’autonomia differenziata può partire subito», lo ha spiegato il sottosegretario Durigon anticipando il restyling in CdM con la Manovra 2023. In aggiunta, «Chi può andare a lavorare deve farlo, anche se l’offerta è per pochi giorni. E pochi giorni di lavoro non compromettono la percezione del reddito in quota parte. Nello stesso tempo, sarà fornita formazione adeguata per rientrare nel mondo del lavoro, ricordando, numeri alla mano, che ci troviamo di fronte, per la maggior parte dei casi, a una platea con bassa scolarizzazione. La parte che riguarda i lavoratori occupabili subirà senz’altro un ridimensionamento. Una fase di transizione che poi porterà all’abolizione».











