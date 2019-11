Manovra di Rashkind/ Cos’è e come funziona? La storia del piccolo Guido

Dobbiamo tornare indietro fino al 1966 per trovare la prima descrizione della manovra di Rashkind, uno dei trattamenti non chirurgici basato sull’introduzione di un catetere per la cura della TGA, la trasposizione delle grandi arterie. La procedura deve il suo nome a William J. Rashkind, un cardiologo americano di stanza a Filadelfia conosciuto per il grande contributo scientifico dato al trattamento dei difetti cardiaci congeniti. Il suo uso nella TGA deriva dai successi ottenuti per il trattamento della TGV, la trasposizione dei grandi vasi, in quegli anni protagonista del 20% della mortalità infantile legata alle cardiopatie congenite. Nel suo Creation of an Atrial Septal Defect Without Thoracotomy, scritto a quattro mani con il collega William W. Miller, Rashkind sottolinea come i migliori risultati con la sua procedura fossero visibili nei bambini di età superiore a sei mesi. “Pertanto, è indispensabile fornire una precoce [cura] palliativa che sia efficace fino all’età ottimale per la correzione completa e che non interferisca in modo significativo con il successivo intervento chirurgico”, scrive. La manovra di Rashkind infatti permette, tramite l’introduzione di un catetere a palloncino, di aumentare il foro ovale di Botallo [che permette di passare il sangue dall’atrio destro all’atrio sinistro nel cuore fetale, ndr] e di migliorare la comunicazione fra gli atrii, in modo che il sangue fluisca in modo corretto.

Manovra di Rashkind cos’è: il caso del piccolo Guido a “Dottori in corsia”

Per i neonati affetti in modo grave dalla TGA, la manovra di Rashkind può rappresentare un valido aiuto per migliorare in modo immediato la saturazione delle arterie ventricolari. La malattia, che riguarda la trasposizione delle grandi arterie, ovvero il flusso di sangue negli atrii del cuore, può essere trattata grazie all’uso di un catetere con palloncino. L’ideatore, il dottor William J. Rashkind, ha scoperto infatti che gonfiando il palloncino nell’atrio sinistro, grazie all’uso di un contrasto diluito, si può allargare l’apertura del setto atriale e ripristinare il corretto scambio di sangue fra i due atrii. Una procedura che riguarda anche il caso del piccolo Guido, il bambino che appena nato si è dovuto sottoporre alla manovra di Rashkind per riuscire a sopravvivere. Un’operazione delicata che inizia con l’arrivo della mamma Ester nel Presidio Ospedaliero, come verrà mostrato nello speciale “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” che andrà in onda nel primetime di Rai 3 di oggi, sabato 16 novembre 2019. “Questo procedimento quasi del tutto incruento è rivolto essenzialmente ai neonati ed ai lattanti al di sotto dei 3 mesi, nei quali la gravità della cianosi e l’ipossia impongono urgentemente un gesto palliativo“, si legge nell’Enciclopedia Medica Italiana, Edizioni Scientifiche Firenze. Una delle alternative, l’operazione di Blalock-Hanlon, comporta infatti una mortalità elevata. Una volta introdotto il catetere nell’atrio destro del cuore, grazie alla manovra di Rashkind si potrà gonfiare il palloncino posto all’estremità fino ad un diametro di 1 cm, poi ritirato in modo brusco in modo che laceri il forame ovale, ovvero il foro che permette il flusso sanguigno cardiaco. La manovra andrà inoltre ripetuta per diverse volte fino a raggiungere il diametro di 1,5 cm, in modo che il palloncino riesca a passare attraverso il setto senza incontrare alcuna resistenza.

